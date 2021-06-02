Идеальная подлива к любому блюду: рецепт Джейми Оливера

Если вы давно искали идеальный рецепт подливы к мясу или овощам – самое время ее приготовить. Тем более, что как оказалось – это проще простого и по времени и по продуктам, но в результате вы получите вкуснейший соус.

Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания Джейми Оливер поделился на своем YouTube-канале рецептом идеальной подливы, которая сделает любое мясное и овощное блюдо вкусным.

Ингредиенты:

бульон (овощной, куриный или мясной) – 1 литр

мясо(крылья) куриное или любое на ваш вкус – 600 г

бекон – 100 г

лук –1-2 шт.

морковь -2 шт.

сельдерей – 5-6 стеблей

розмарин – веточка

чеснок – 1-2 зуб.

мука – 1 десертная ложка

вино (белое или красное) – 1 бокал

лавровый лист – 5 шт.

Способ приготовление:

Овощи порежьте, выложите на противень, а сверху на них куриные крылья, добавьте розмарин, лук, чеснок и порезанный бекон. Отправьте запекаться в духовку на час при 200 С, чтобы мясо стало мягким и нежным. После этого достаньте противень, все хорошо перемешайте, мясо отдели от кости, добавьте муку и все залейте бульоном, щедро посолите, поперчите. На 25-30 минут отправьте еще в духовку, чтобы бульон закипел. По истечению времени достаньте готовое блюдо, возьмите сито и хорошо процедите полученную смесь так, чтобы был только жидкий соус. Перелейте его в стеклянную посуду, дайте остыть и отправьте в холодильник.

Эту подлива станет прекрасным дополнением к любому блюду.

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