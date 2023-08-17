Идеальная шарлотка, которая получится пышной и высокой: обязательно добавьте на дно формы секретный ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт высокой шарлотки с абрикосами

Самый вкусный и легкий в приготовлении летний пирог – "Шарлотка". Готовится он очень быстро, самое главное – сделать удачное тесто, для этого нужно обязательно придерживаться правильных пропорций. 

Домашняя яблочная шарлотка

Кулинар Кристина поделилась в Instagram рецептом вкусной, пышной "Шарлотки", которая получится очень удачной. 

Рецепт пирога
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Совет: чтобы тесто хорошо поднялось, кулинары советуют дно формы посыпать крахмалом! 

Как приготовить пышную шарлотку

Ингредиенты:

  • мука – 170 г
  • яйца – 5 шт.
  • сахар – 170 г
  • ваниль – по вкусу
  • яблоки – 5-6 шт. 
  • крахмал 

Способ приготовления:

1. Яблоки почистите от кожуры и нарежьте тоненькими слайсами. 

Яблоки для пирога

2. Тесто: охлажденные яйца разделите на белки и желтки. Белки взбейте до белых пиков. Отдельно взбейте желтки с сахаром до консистенции густой сметаны. Добавьте в желтки белки и осторожно перемешайте лопаткой. После этого добавьте муку. Все тщательно перемешайте. 

Тесто для десерта

3. На дно формы застелите пергамент, посыпьте пергамент крахмалом, сверху выложите яблоки и вылейте тесто. 

Приготовление шарлотки

4. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 С в течение 30-40 минут.

Готовый пирог

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