Самый вкусный и легкий в приготовлении летний пирог – "Шарлотка". Готовится он очень быстро, самое главное – сделать удачное тесто, для этого нужно обязательно придерживаться правильных пропорций.

Кулинар Кристина поделилась в Instagram рецептом вкусной, пышной "Шарлотки", которая получится очень удачной.

Видео дня

Совет: чтобы тесто хорошо поднялось, кулинары советуют дно формы посыпать крахмалом!

Ингредиенты:

мука – 170 г

яйца – 5 шт.

сахар – 170 г

ваниль – по вкусу

яблоки – 5-6 шт.

крахмал

Способ приготовления:

1. Яблоки почистите от кожуры и нарежьте тоненькими слайсами.

2. Тесто: охлажденные яйца разделите на белки и желтки. Белки взбейте до белых пиков. Отдельно взбейте желтки с сахаром до консистенции густой сметаны. Добавьте в желтки белки и осторожно перемешайте лопаткой. После этого добавьте муку. Все тщательно перемешайте.

3. На дно формы застелите пергамент, посыпьте пергамент крахмалом, сверху выложите яблоки и вылейте тесто.

4. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 С в течение 30-40 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: