Идеальная шарлотка, которая получится пышной и высокой: обязательно добавьте на дно формы секретный ингредиент
Самый вкусный и легкий в приготовлении летний пирог – "Шарлотка". Готовится он очень быстро, самое главное – сделать удачное тесто, для этого нужно обязательно придерживаться правильных пропорций.
Кулинар Кристина поделилась в Instagram рецептом вкусной, пышной "Шарлотки", которая получится очень удачной.
Совет: чтобы тесто хорошо поднялось, кулинары советуют дно формы посыпать крахмалом!
Ингредиенты:
- мука – 170 г
- яйца – 5 шт.
- сахар – 170 г
- ваниль – по вкусу
- яблоки – 5-6 шт.
- крахмал
Способ приготовления:
1. Яблоки почистите от кожуры и нарежьте тоненькими слайсами.
2. Тесто: охлажденные яйца разделите на белки и желтки. Белки взбейте до белых пиков. Отдельно взбейте желтки с сахаром до консистенции густой сметаны. Добавьте в желтки белки и осторожно перемешайте лопаткой. После этого добавьте муку. Все тщательно перемешайте.
3. На дно формы застелите пергамент, посыпьте пергамент крахмалом, сверху выложите яблоки и вылейте тесто.
4. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 С в течение 30-40 минут.
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