Идеальное хачапури по-аджарски: как приготовить популярную грузинскую выпечку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Идеальное хачапури по-аджарски: как приготовить популярную грузинскую выпечку

Хачапури по-аджарски – известная грузинская выпечка, которую готовят во многих ресторанах мира. Особенность такого блюда в том, что на запеченную сырную корочку выливают сырой желток. И, при этом, он не расплывается и смотрится очень аппетитно.

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Идея приготовления хачапури по-аджарски опубликована на странице фудблогерки Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. В желток очень вкусно обмакивать запеченное тесто.

Идеальное хачапури по-аджарски: как приготовить популярную грузинскую выпечку

Ингредиенты:

  • мука – 300 г
  • молоко – 80 мл.
  • вода – 80 мл.
  • сухие дрожжи – 1-1,5 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • масло – 20 мл.

Ингредиенты для начинки:

  • имеретинский сыр – 200-250 г
  • сулугуни – 300 г
  • мука – 1 ст.л.
  • сливки или молоко – 2 ст.л.
  • яичные желтки – 2 шт.
  • сливочное масло – по вкусу

Способ приготовления:

Идеальное хачапури по-аджарски: как приготовить популярную грузинскую выпечку

1.Для теста смешать совсем немного подогретую воду и молоко.

2. Всыпать сахар и дрожжи.

Идеальное хачапури по-аджарски: как приготовить популярную грузинскую выпечку

3. Оставить на 10 минут для активизации дрожжей.

4. Добавить соль, растительное масло и порциями ввести муку.

Идеальное хачапури по-аджарски: как приготовить популярную грузинскую выпечку

5. Замешать мягкое, эластичное тесто.

6. Оставить тесто в теплом месте на 1,5 часа.

Идеальное хачапури по-аджарски: как приготовить популярную грузинскую выпечку

7. Сыр сулугуни натереть на терку, и меретинский сыр накрыть руками.

8. Соединить сыры в одной посуде, добавить молоко или сливки.

9. Посыпать мукой.

10. Когда тесто увеличилось вдвое, разделить на две части.

Идеальное хачапури по-аджарски: как приготовить популярную грузинскую выпечку

11. Одну накрыть полотенцем, чтобы не обветрилось, из другого кусочка будем делать хачапури.

12. Раскатать тесто в продолговатый эллипс.

13. Края защелкнуть на одинаковом расстоянии.

14. Перенести тесто на пергамент.

Идеальное хачапури по-аджарски: как приготовить популярную грузинскую выпечку

15. Отогнуть залепившие края и равномерно выложить сыр.

16. Загнуть края в центр и отправить выпекать в разогретую до 180 градусов 20-25 минут.

17. На почти готовое хачапури выложить желток по центру и запекать еще где-то 5-7 минут.

18. На готовое хачапури выложить масло и перемешать хорошо начинку с желтком.

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