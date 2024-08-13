Хачапури по-аджарски – известная грузинская выпечка, которую готовят во многих ресторанах мира. Особенность такого блюда в том, что на запеченную сырную корочку выливают сырой желток. И, при этом, он не расплывается и смотрится очень аппетитно.

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Идея приготовления хачапури по-аджарски опубликована на странице фудблогерки Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. В желток очень вкусно обмакивать запеченное тесто.

Ингредиенты:

мука – 300 г

молоко – 80 мл.

вода – 80 мл.

сухие дрожжи – 1-1,5 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

масло – 20 мл.

Ингредиенты для начинки:

имеретинский сыр – 200-250 г

сулугуни – 300 г

мука – 1 ст.л.

сливки или молоко – 2 ст.л.

яичные желтки – 2 шт.

сливочное масло – по вкусу

Способ приготовления:

1.Для теста смешать совсем немного подогретую воду и молоко.

2. Всыпать сахар и дрожжи.

3. Оставить на 10 минут для активизации дрожжей.

4. Добавить соль, растительное масло и порциями ввести муку.

5. Замешать мягкое, эластичное тесто.

6. Оставить тесто в теплом месте на 1,5 часа.

7. Сыр сулугуни натереть на терку, и меретинский сыр накрыть руками.

8. Соединить сыры в одной посуде, добавить молоко или сливки.

9. Посыпать мукой.

10. Когда тесто увеличилось вдвое, разделить на две части.

11. Одну накрыть полотенцем, чтобы не обветрилось, из другого кусочка будем делать хачапури.

12. Раскатать тесто в продолговатый эллипс.

13. Края защелкнуть на одинаковом расстоянии.

14. Перенести тесто на пергамент.

15. Отогнуть залепившие края и равномерно выложить сыр.

16. Загнуть края в центр и отправить выпекать в разогретую до 180 градусов 20-25 минут.

17. На почти готовое хачапури выложить желток по центру и запекать еще где-то 5-7 минут.

18. На готовое хачапури выложить масло и перемешать хорошо начинку с желтком.

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