Главный признак идеального хачапури по-аджарски – это желток посередине, который не растекается и, при этом, остается сырым. Очень вкусно отрывать кусочек запеченного теста и погружать его в яйцо. А чтобы результат получился идеальным – нужно соблюдать правильную технологию приготовления.

Идея приготовления идеального хачапури по-аджарски с сырым желтком опубликована на странице фудблогерки Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Для начинки лучше всего использовать несколько видов сыра.

Ингредиенты для теста:

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400 г муки

280 мл молока

2 ст.л. подсолнечного масла

1 ч.л. сухих дрожжей

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

Ингредиенты для начинки:

220 г сулугуни

220 г чедера

2 яйца

2 яичных желтка (чтобы положить внутрь)

1-2 яичных желтка для смазки.

по вкусу соль и перец

зелень и кунжут

Способ приготовления:

1. Замешать тесто для хачапури по-аджарски. Для этого в миске объединить 400 г муки с 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара и 1 ч.л. сухие дрожжи. Все перемешать и добавить теплое молоко.

2. Добавить в тесто 2 ст. л. подсолнечного масла.

3. Замесить мягкое тесто, чтобы не липло в руки. Если есть необходимость – добавить еще немного муки.

4. Сформировать шар из теста – он должен быть однородным и глянцевым. Уложить в миску и оставить в теплом месте на 40 минут.

5. Тем временем приготовить начинку. Для этого натереть на большой терке сыр, добавить 2 яйца, соль и молотый перец по желанию.

6. Все хорошо перемешать и отставить до момента формирования хачапури.

7. Когда тесто подошло – немного вымесить его руками.

8. Разделить тесто на шарики по количеству хачапури.

9. Шар из теста раскатать его в тонкий пласт.

10. Выложить готовую начинку на тесто и осторожно распределить его, чтобы края оставались свободными.

11. Сформировать "челнок", слегка завернув края до начинки.

12. Переложить хачапури на противень, застеленный пергаментом.

13. Края теста смажьте желтком.

14. По желанию посыпать кунжутом. Выпекать хачапури в духовке при температуре 230 градусов в течение 15-20 минут в режиме конвекции.

15. Достать румяные хачапури и в каждый из "челноков" выложить по 1 желтку. Снова вернуть в духовку на 1-2 минуты, чтобы желток прогрелся и совсем немного прихватился.

16. Сразу вынуть.

17. Подавать, посыпав свежемолотым перцем и зеленью.

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