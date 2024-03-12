Идеальное хачапури по-аджарски: когда лучше добавлять желток, чтобы он был редким, но не растекался.

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
243
Идеальное хачапури по-аджарски: когда лучше добавлять желток, чтобы он был редким, но не растекался.

Главный признак идеального хачапури по-аджарски – это желток посередине, который не растекается и, при этом, остается сырым. Очень вкусно отрывать кусочек запеченного теста и погружать его в яйцо. А чтобы результат получился идеальным – нужно соблюдать правильную технологию приготовления.

Идея приготовления идеального хачапури по-аджарски с сырым желтком опубликована на странице фудблогерки Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Для начинки лучше всего использовать несколько видов сыра.

Идеальное хачапури по-аджарски: когда лучше добавлять желток, чтобы он был редким, но не растекался.

Ингредиенты для теста:

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  • 400 г муки
  • 280 мл молока
  • 2 ст.л. подсолнечного масла
  • 1 ч.л. сухих дрожжей
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара

Ингредиенты для начинки:

  • 220 г сулугуни
  • 220 г чедера
  • 2 яйца
  • 2 яичных желтка (чтобы положить внутрь)
  • 1-2 яичных желтка для смазки.
  • по вкусу соль и перец
  • зелень и кунжут

Способ приготовления:

Идеальное хачапури по-аджарски: когда лучше добавлять желток, чтобы он был редким, но не растекался.

1. Замешать тесто для хачапури по-аджарски. Для этого в миске объединить 400 г муки с 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара и 1 ч.л. сухие дрожжи. Все перемешать и добавить теплое молоко.

2. Добавить в тесто 2 ст. л. подсолнечного масла.

Идеальное хачапури по-аджарски: когда лучше добавлять желток, чтобы он был редким, но не растекался.

3. Замесить мягкое тесто, чтобы не липло в руки. Если есть необходимость – добавить еще немного муки.

4. Сформировать шар из теста – он должен быть однородным и глянцевым. Уложить в миску и оставить в теплом месте на 40 минут.

Идеальное хачапури по-аджарски: когда лучше добавлять желток, чтобы он был редким, но не растекался.

5. Тем временем приготовить начинку. Для этого натереть на большой терке сыр, добавить 2 яйца, соль и молотый перец по желанию.

6. Все хорошо перемешать и отставить до момента формирования хачапури.

Идеальное хачапури по-аджарски: когда лучше добавлять желток, чтобы он был редким, но не растекался.

7. Когда тесто подошло – немного вымесить его руками.

8. Разделить тесто на шарики по количеству хачапури.

9. Шар из теста раскатать его в тонкий пласт.

10. Выложить готовую начинку на тесто и осторожно распределить его, чтобы края оставались свободными.

Идеальное хачапури по-аджарски: когда лучше добавлять желток, чтобы он был редким, но не растекался.

11. Сформировать "челнок", слегка завернув края до начинки.

12. Переложить хачапури на противень, застеленный пергаментом.

13. Края теста смажьте желтком.

14. По желанию посыпать кунжутом. Выпекать хачапури в духовке при температуре 230 градусов в течение 15-20 минут в режиме конвекции.

Идеальное хачапури по-аджарски: когда лучше добавлять желток, чтобы он был редким, но не растекался.

15. Достать румяные хачапури и в каждый из "челноков" выложить по 1 желтку. Снова вернуть в духовку на 1-2 минуты, чтобы желток прогрелся и совсем немного прихватился.

16. Сразу вынуть.

17. Подавать, посыпав свежемолотым перцем и зеленью.

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