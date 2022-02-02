Идеальное хачапури за 5 минут: чем заменить привычную основу из теста

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
5,5 т.
Идеальное хачапури за 5 минут: чем заменить привычную основу из теста

Классическое хачапури не так уж и тяжело приготовить, но этот процесс все равно требует достаточно времени: замесить тесто, сделать отдельно начинку, правильно сформировать. В таком случае можно выбрать ленивое хачапури, заменив традиционную основу на лаваш. Причем приготовить такое блюдо можно всего за 5 минут.

Рецепт хачапури из лаваша за 5 минут опубликован в кулинарном блоге gotovim.online в Instagram.

Хачапури из лаваша за 5 минут

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт

  • яйца – 1 шт

  • томаты вяленые

  • крем-сыр

  • твердый сыр

Лаваш для блюда
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Способ приготовления:

1. Один лист лаваша смазать крем-сыром, не доходя до краев.

2. Разбить посреди яйца, слегка размешать его вилкой. Посолить и поперчить.

Процесс приготовления

3. Выложить вяленые томаты.

4. Натереть сыр. Равномерно выложить на лаваш.

5. Смазать бока маслом, накрыть вторым листом лаваша и закрепить бока.

Готовое хачапури

6. Запекать хачапури в духовке 5 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить ленивое хачапури с неожиданным ингредиентом.

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