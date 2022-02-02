Идеальное хачапури за 5 минут: чем заменить привычную основу из теста
Классическое хачапури не так уж и тяжело приготовить, но этот процесс все равно требует достаточно времени: замесить тесто, сделать отдельно начинку, правильно сформировать. В таком случае можно выбрать ленивое хачапури, заменив традиционную основу на лаваш. Причем приготовить такое блюдо можно всего за 5 минут.
Рецепт хачапури из лаваша за 5 минут опубликован в кулинарном блоге gotovim.online в Instagram.
Ингредиенты:
лаваш – 2 шт
яйца – 1 шт
томаты вяленые
крем-сыр
твердый сыр
Способ приготовления:
1. Один лист лаваша смазать крем-сыром, не доходя до краев.
2. Разбить посреди яйца, слегка размешать его вилкой. Посолить и поперчить.
3. Выложить вяленые томаты.
4. Натереть сыр. Равномерно выложить на лаваш.
5. Смазать бока маслом, накрыть вторым листом лаваша и закрепить бока.
6. Запекать хачапури в духовке 5 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить ленивое хачапури с неожиданным ингредиентом.