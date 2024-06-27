Для того, чтобы дома всегда было что-то к чаю, приготовьте песочное печенье. Тесто элементарное и не требует длительного вымешивания. Десерт долго не черствеет и остается свежим.

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Идея приготовления идеального песочного печенья к чаю опубликована на странице nezliy_smakolyk в Instagram. Обязательно возьмите масло комнатной температуры.

Ингредиенты:

сливочное масло 83% – 140 г

сахарная пудра – 60 г

желток – 1 шт.

пшеничная мука – 225 г

разрыхлитель – 1/4 ч.л.

ванильный экстракт или 10 г ванильного сахара – 1 ч.л.

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Мягкое масло комнатной температуры растереть с пудрой (именно с пудрой, сахар не подойдет).

2. Добавить желток (тоже комнатной температуры), ваниль и соль.

3. Порционно ввести муку.

4. Вымешать до однородности (долго этого делать не следует).

5. Отправить на 20-30 минут в холодильник. Важно не передержать тесто в холодильнике, потому что оно потеряет эластичность.

6. Раскатать тесто между двумя отрезками пергамента.

7. Выпекать до зарумянивания при температуре 180 градусов (время зависит от толщины печенья и мощности духовки).

8. Кушать печенье можно после охлаждения.

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