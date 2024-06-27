Идеальное песочное печенье к чаю: не крошится и быстро запекается
Для того, чтобы дома всегда было что-то к чаю, приготовьте песочное печенье. Тесто элементарное и не требует длительного вымешивания. Десерт долго не черствеет и остается свежим.
Идея приготовления идеального песочного печенья к чаю опубликована на странице nezliy_smakolyk в Instagram. Обязательно возьмите масло комнатной температуры.
Ингредиенты:
- сливочное масло 83% – 140 г
- сахарная пудра – 60 г
- желток – 1 шт.
- пшеничная мука – 225 г
- разрыхлитель – 1/4 ч.л.
- ванильный экстракт или 10 г ванильного сахара – 1 ч.л.
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Мягкое масло комнатной температуры растереть с пудрой (именно с пудрой, сахар не подойдет).
2. Добавить желток (тоже комнатной температуры), ваниль и соль.
3. Порционно ввести муку.
4. Вымешать до однородности (долго этого делать не следует).
5. Отправить на 20-30 минут в холодильник. Важно не передержать тесто в холодильнике, потому что оно потеряет эластичность.
6. Раскатать тесто между двумя отрезками пергамента.
7. Выпекать до зарумянивания при температуре 180 градусов (время зависит от толщины печенья и мощности духовки).
8. Кушать печенье можно после охлаждения.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: