Домашние чебуреки никогда не сравнятся с магазинными. К тому же, вы точно будете уверены в начинке, которую положите внутрь. Главное – сделать эластичное и мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам и рваться во время жарки.

Идея приготовления идеального теста для чебуреков опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. После жарки тесто получается очень золотистым.

Ингредиенты для начинки:

фарш – 250 г

лук – 150 г

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вода – 150 г

кефир – 50 г

соль, перец

зелень (укроп, петрушка)

Ингредиенты для теста:

вода (окроп) – 250 г

соль – 1/2 ч.л.

сахар – 1/2 ч.л.

масло – 1 ст.л.

желток – 1 шт.

мука – 400 г

Способ приготовления:

1. Для начинки лук натрите на терке, мелко измельчите в блендере или пропустите через мясорубку.

2. Соедините фарш, лук, соль, перец, воду.

3. Влейте кефир.

4. Измельчите зелень.

5. Хорошо перемешайте начинку.

6. Накройте крышкой и отставьте.

7. Для теста в миске соедините воду (кипяток), соль, сахар, масло и 50 г муки (муку берите из общего количества).

8. Быстро и тщательно перемешайте массу венчиком.

9. Получившуюся массу охладите в течение 15 минут, затем добавьте желток и хорошо перемешайте.

10. Далее по частям добавьте муку и замесите мягкое, эластичное, однородное тесто, которое не липнет к рукам.

11. Заверните тесто пленкой или положите в пакет и оставьте на 30-40 минут.

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