Идеальное тесто для чебуреков, которое не прилипает к рукам и хорошо раскатывается: делимся правильной технологией приготовления
Домашние чебуреки никогда не сравнятся с магазинными. К тому же, вы точно будете уверены в начинке, которую положите внутрь. Главное – сделать эластичное и мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам и рваться во время жарки.
Идея приготовления идеального теста для чебуреков опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. После жарки тесто получается очень золотистым.
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 250 г
- лук – 150 г
- вода – 150 г
- кефир – 50 г
- соль, перец
- зелень (укроп, петрушка)
Ингредиенты для теста:
- вода (окроп) – 250 г
- соль – 1/2 ч.л.
- сахар – 1/2 ч.л.
- масло – 1 ст.л.
- желток – 1 шт.
- мука – 400 г
Способ приготовления:
1. Для начинки лук натрите на терке, мелко измельчите в блендере или пропустите через мясорубку.
2. Соедините фарш, лук, соль, перец, воду.
3. Влейте кефир.
4. Измельчите зелень.
5. Хорошо перемешайте начинку.
6. Накройте крышкой и отставьте.
7. Для теста в миске соедините воду (кипяток), соль, сахар, масло и 50 г муки (муку берите из общего количества).
8. Быстро и тщательно перемешайте массу венчиком.
9. Получившуюся массу охладите в течение 15 минут, затем добавьте желток и хорошо перемешайте.
10. Далее по частям добавьте муку и замесите мягкое, эластичное, однородное тесто, которое не липнет к рукам.
11. Заверните тесто пленкой или положите в пакет и оставьте на 30-40 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: