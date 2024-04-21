Идеальное тесто для чебуреков, которое не прилипает к рукам и хорошо раскатывается: делимся правильной технологией приготовления

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Идеальное тесто для чебуреков, которое не прилипает к рукам и хорошо раскатывается: делимся правильной технологией приготовления

Домашние чебуреки никогда не сравнятся с магазинными. К тому же, вы точно будете уверены в начинке, которую положите внутрь. Главное – сделать эластичное и мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам и рваться во время жарки.

Идея приготовления идеального теста для чебуреков опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. После жарки тесто получается очень золотистым.

Идеальное тесто для чебуреков, которое не прилипает к рукам и хорошо раскатывается: делимся правильной технологией приготовления

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 250 г
  • лук – 150 г
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  • вода – 150 г
  • кефир – 50 г
  • соль, перец
  • зелень (укроп, петрушка)

Ингредиенты для теста:

  • вода (окроп) – 250 г
  • соль – 1/2 ч.л.
  • сахар – 1/2 ч.л.
  • масло – 1 ст.л.
  • желток – 1 шт.
  • мука – 400 г

Способ приготовления:

Идеальное тесто для чебуреков, которое не прилипает к рукам и хорошо раскатывается: делимся правильной технологией приготовления

1. Для начинки лук натрите на терке, мелко измельчите в блендере или пропустите через мясорубку.

2. Соедините фарш, лук, соль, перец, воду.

Идеальное тесто для чебуреков, которое не прилипает к рукам и хорошо раскатывается: делимся правильной технологией приготовления

3. Влейте кефир.

4. Измельчите зелень.

Идеальное тесто для чебуреков, которое не прилипает к рукам и хорошо раскатывается: делимся правильной технологией приготовления

5. Хорошо перемешайте начинку.

6. Накройте крышкой и отставьте.

Идеальное тесто для чебуреков, которое не прилипает к рукам и хорошо раскатывается: делимся правильной технологией приготовления

7. Для теста в миске соедините воду (кипяток), соль, сахар, масло и 50 г муки (муку берите из общего количества).

8. Быстро и тщательно перемешайте массу венчиком.

Идеальное тесто для чебуреков, которое не прилипает к рукам и хорошо раскатывается: делимся правильной технологией приготовления

9. Получившуюся массу охладите в течение 15 минут, затем добавьте желток и хорошо перемешайте.

10. Далее по частям добавьте муку и замесите мягкое, эластичное, однородное тесто, которое не липнет к рукам.

Идеальное тесто для чебуреков, которое не прилипает к рукам и хорошо раскатывается: делимся правильной технологией приготовления

11. Заверните тесто пленкой или положите в пакет и оставьте на 30-40 минут.

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