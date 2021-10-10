Идеальное тесто для хачапури – как приготовить в домашних условиях

Вкусное хачапури это такое, в котором много сыра и желток идеальной консистенции. Но иногда бывает, что яйцо просто расползается по поверхности, а сыр не тягучий. Вся причина в неправильно приготовленном тесте.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, как готовят вкусное хачапури идеальной текстуры фудблогеры.

Правильное тесто для хачапури, по словам блогера irina.kashina.

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Соль – 10 г

Сахар – 5 г р

Сухие дрожжи – 10 г

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Сметана – 20 г

Теплая вода – 300 г

Масло – 50 г

Замешанное тесто накрыть пленкой и поставить в теплое место на полтора часа

Ингредиенты для начинки:

Сыр сулугуни

Сыр Адыгейский

Пропорция – 50/50

Для одного хачапури нужно 200 г теста и 200 г начинки.

Способ приготовления:

Хачапури формируем и в духовку на 15 мин. при температуре 220 градусов. Вылить в середину по 1 желтку и отправить еще на минуту в духовку. Достать и смазать сливочным маслом.

Фудблогер zoriana_kostelna добавляет в тесто молоко, чтобы блюдо получилось нежной и рыхлой. .

ингредиенты:

Молоко – 500 мл

Сухие дрожжи – 1 пачка (11г)

Соль – 1ч.л

Сахар – 1ч.л

Мука – 800 г

Яйца – 1 шт

Сливочное масло – 50 г.

Масло ростительное – 50 мл

Для начинки:

Творог – 250 г

Сыр сулугуни – 250 г

Яйца – 2 шт

Соль – 0.5 ч.л

Мука – 1 ст.л

Вода

Способ приготовления:

В теплое молоко добавить дрожжи, соль, сахар и муку 250 г. Перемешать и оставить на 5-10 мин. Добавить растопленное масло, масло и яйцо. Постепенно засыпать оставшуюся муку, замесить тесто, оставить на 1:00. Для начинки смешать 2 вида сыра, добавить яйцо, соль, муку и немного воды. Готовое тесто разделить на 4 части или на 8. Раскатать тесто, сформировать бортики с сыром "Сулугуни". Внутри вилкой сделать проколы, смазать яйцом и выложить творожную начинку. Для вкуса можно сверху положить кусочки масла. Выпекать в духовке 10 минут при температуре 200 градусов. По желанию можно сделать выемки, выливаем туда яйцо и поставить в духовку еще на 5 мин.

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