Идеальное тесто для хачапури – как приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,4 т.
Идеальное тесто для хачапури – как приготовить в домашних условиях

Вкусное хачапури это такое, в котором много сыра и желток идеальной консистенции. Но иногда бывает, что яйцо просто расползается по поверхности, а сыр не тягучий. Вся причина в неправильно приготовленном тесте.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет, как готовят вкусное хачапури идеальной текстуры фудблогеры.

Правильное тесто для хачапури, по словам блогера irina.kashina.

Хачапури с различными видами сыра

Ингредиенты:

  • Мука – 500 г

  • Соль – 10 г

  • Сахар – 5 г р

  • Сухие дрожжи – 10 г

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Замешанное тесто накрыть пленкой и поставить в теплое место на полтора часа

Ингредиенты для начинки:

  • Сыр сулугуни

  • Сыр Адыгейский

Пропорция – 50/50

Для одного хачапури нужно 200 г теста и 200 г начинки.

Способ приготовления:

  1. Хачапури формируем и в духовку на 15 мин. при температуре 220 градусов.

  2. Вылить в середину по 1 желтку и отправить еще на минуту в духовку.

  3. Достать и смазать сливочным маслом.

Фудблогер zoriana_kostelna добавляет в тесто молоко, чтобы блюдо получилось нежной и рыхлой. .

ингредиенты:

  • Молоко – 500 мл

  • Сухие дрожжи – 1 пачка (11г)

  • Соль – 1ч.л

  • Сахар – 1ч.л

  • Мука – 800 г

  • Яйца – 1 шт

  • Сливочное масло – 50 г.

  • Масло ростительное – 50 мл

Для начинки:

  • Творог – 250 г

  • Сыр сулугуни – 250 г

  • Яйца – 2 шт

  • Соль – 0.5 ч.л

  • Мука – 1 ст.л

  • Вода

Приготовление хачапури с яйцом

Способ приготовления:

  1. В теплое молоко добавить дрожжи, соль, сахар и муку 250 г.

  2. Перемешать и оставить на 5-10 мин.

  3. Добавить растопленное масло, масло и яйцо.

  4. Постепенно засыпать оставшуюся муку, замесить тесто, оставить на 1:00.

  5. Для начинки смешать 2 вида сыра, добавить яйцо, соль, муку и немного воды.

  6. Готовое тесто разделить на 4 части или на 8.

  7. Раскатать тесто, сформировать бортики с сыром "Сулугуни".

  8. Внутри вилкой сделать проколы, смазать яйцом и выложить творожную начинку.

  9. Для вкуса можно сверху положить кусочки масла.

  10. Выпекать в духовке 10 минут при температуре 200 градусов.

  11. По желанию можно сделать выемки, выливаем туда яйцо и поставить в духовку еще на 5 мин.

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