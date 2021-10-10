Идеальное тесто для хачапури – как приготовить в домашних условиях
Вкусное хачапури это такое, в котором много сыра и желток идеальной консистенции. Но иногда бывает, что яйцо просто расползается по поверхности, а сыр не тягучий. Вся причина в неправильно приготовленном тесте.
Сегодня редакция FoodOboz расскажет, как готовят вкусное хачапури идеальной текстуры фудблогеры.
Правильное тесто для хачапури, по словам блогера irina.kashina.
Ингредиенты:
Мука – 500 г
Соль – 10 г
Сахар – 5 г р
Сухие дрожжи – 10 г
Замешанное тесто накрыть пленкой и поставить в теплое место на полтора часа
Ингредиенты для начинки:
Сыр сулугуни
Сыр Адыгейский
Пропорция – 50/50
Для одного хачапури нужно 200 г теста и 200 г начинки.
Способ приготовления:
Хачапури формируем и в духовку на 15 мин. при температуре 220 градусов.
Вылить в середину по 1 желтку и отправить еще на минуту в духовку.
Достать и смазать сливочным маслом.
Фудблогер zoriana_kostelna добавляет в тесто молоко, чтобы блюдо получилось нежной и рыхлой. .
ингредиенты:
Молоко – 500 мл
Сухие дрожжи – 1 пачка (11г)
Соль – 1ч.л
Сахар – 1ч.л
Мука – 800 г
Яйца – 1 шт
Сливочное масло – 50 г.
Масло ростительное – 50 мл
Для начинки:
Творог – 250 г
Сыр сулугуни – 250 г
Яйца – 2 шт
Соль – 0.5 ч.л
Мука – 1 ст.л
Вода
Способ приготовления:
В теплое молоко добавить дрожжи, соль, сахар и муку 250 г.
Перемешать и оставить на 5-10 мин.
Добавить растопленное масло, масло и яйцо.
Постепенно засыпать оставшуюся муку, замесить тесто, оставить на 1:00.
Для начинки смешать 2 вида сыра, добавить яйцо, соль, муку и немного воды.
Готовое тесто разделить на 4 части или на 8.
Раскатать тесто, сформировать бортики с сыром "Сулугуни".
Внутри вилкой сделать проколы, смазать яйцом и выложить творожную начинку.
Для вкуса можно сверху положить кусочки масла.
Выпекать в духовке 10 минут при температуре 200 градусов.
По желанию можно сделать выемки, выливаем туда яйцо и поставить в духовку еще на 5 мин.
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