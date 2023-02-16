Идеальное тесто для пельменей: что обязательно добавить, чтобы оно было удачным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Рецепт пельменей

Вкусное, сытное и легкое в приготовление блюдо из теста с мясной начинкой – пельмени. Готовить их можно из разного теста, а для начинки использовать не только мясо.

Как приготовить вкусное домашние пельмени

Кулинар Ольга Матвей поделилась на YouTube-канале рецептом удачного теста для вкусных пельменей с мясной начинкой.

Вкусные пельмени
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Тесто для пельменей лучше приготовить на кефире. Он сделает его эластичным, но не жестким!

Идеальное тесто для пельменей: что обязательно добавить, чтобы оно было удачным

Ингредиенты:

  • Мука – 400 – 450 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кефир – 200 мл
  • Укроп – 30 г
  • Сода – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка

Начинка:

  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок по вкусу
  • Фарш – 400 – 500 г
  • Соль, перец, паприка, лавровый лист – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для теста: яйцо взбейте с кефиром комнатной температуры, добавьте соду, солью и нарезанний укроп. Спустя 3-4 минуты всыпьте всю муку и замесите тесто.

Тесто на пельмени

2. Вымешивайте тесто около 5 минут.

3. Фарш посолите, добавьте пропущенный через пресс чеснок, перебитый в блендере лук и специи.

Фарш для пельменей

4. Готовое тесто раскатайте в тонкий пласт, сделайте кружочки при помощи стакана.

5. Выложите начинку, слепите пополам, не прижимая часть с фаршем, и соедините уголки.

6. Воду доведите до кипения, отварите пельмени.

Готовые пельмени

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