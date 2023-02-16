Идеальное тесто для пельменей: что обязательно добавить, чтобы оно было удачным
Вкусное, сытное и легкое в приготовление блюдо из теста с мясной начинкой – пельмени. Готовить их можно из разного теста, а для начинки использовать не только мясо.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на YouTube-канале рецептом удачного теста для вкусных пельменей с мясной начинкой.
Тесто для пельменей лучше приготовить на кефире. Он сделает его эластичным, но не жестким!
Ингредиенты:
- Мука – 400 – 450 г
- Яйцо – 1 шт.
- Кефир – 200 мл
- Укроп – 30 г
- Сода – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
Начинка:
- Лук – 2 шт.
- Чеснок по вкусу
- Фарш – 400 – 500 г
- Соль, перец, паприка, лавровый лист – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для теста: яйцо взбейте с кефиром комнатной температуры, добавьте соду, солью и нарезанний укроп. Спустя 3-4 минуты всыпьте всю муку и замесите тесто.
2. Вымешивайте тесто около 5 минут.
3. Фарш посолите, добавьте пропущенный через пресс чеснок, перебитый в блендере лук и специи.
4. Готовое тесто раскатайте в тонкий пласт, сделайте кружочки при помощи стакана.
5. Выложите начинку, слепите пополам, не прижимая часть с фаршем, и соедините уголки.
6. Воду доведите до кипения, отварите пельмени.
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