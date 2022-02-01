Идеальное тесто для пиццы, которую можно есть даже детям

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,4 т.
Идеальное тесто для пиццы

Если вы хотите приготовить идеальное тесто для пиццы, кулинары советуют делать его на воде. Ведь оно самое элементарное в приготовление и всегда получится удачным.

Кондитер Виктория Ворох поделилась авторским рецептом удачного теста для вкусной пиццы, которую можно есть детям, который был опубликован на странице в Facebook "Прикорм. Его уловки. Новые идеи, свежий взгляд".

Как сделать идеальное тесто для пирожков

Ингредиенты:

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  • Вода теплая – 200 мл

  • Растительное масло – 2 ст. л.

  • Соль – щепотка

Тесто для пиццы

  • Сахар – 1 ч. л.

  • Дрожжи сухие – 1 ч. л.

  • Мука – 320 г

Способ приготовления:

1. Просеять муку, добавьте сухие ингредиенты и перемешайте.

2. Добавьте воду и растительное масло.

Готовое тесто для пиццы

3. Хорошо вымешайте мягкое, эластичное тесто, оно может липнуть к рукам.

Как приготовить вкусную пиццу для детей

4. Оставьте в теплом месте, чтобы оно увеличилось в 2 раза.

5. Присыпьте пергамент или коврик для выпечки манкой или мукой.

Приготовление пиццы

6. Руками растяните тесто, не скалкой, так в нем сохранятся пузырьки воздуха.

Домашняя пицца

7. Смажьте тесто соусом и положите любую начинку, например, курица, грибы, кукуруза, моцарелла.

Вкусная домашняя пицца

8. Выпекайте пиццу при температуре 250°С 10-15 мин.

Готовая пицца

Есть ее лучше всего горячей!

Как дома приготовить пиццу "Маргарита"

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