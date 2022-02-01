Идеальное тесто для пиццы, которую можно есть даже детям
Если вы хотите приготовить идеальное тесто для пиццы, кулинары советуют делать его на воде. Ведь оно самое элементарное в приготовление и всегда получится удачным.
Кондитер Виктория Ворох поделилась авторским рецептом удачного теста для вкусной пиццы, которую можно есть детям, который был опубликован на странице в Facebook "Прикорм. Его уловки. Новые идеи, свежий взгляд".
Ингредиенты:
Вода теплая – 200 мл
Растительное масло – 2 ст. л.
Соль – щепотка
Сахар – 1 ч. л.
Дрожжи сухие – 1 ч. л.
Мука – 320 г
Способ приготовления:
1. Просеять муку, добавьте сухие ингредиенты и перемешайте.
2. Добавьте воду и растительное масло.
3. Хорошо вымешайте мягкое, эластичное тесто, оно может липнуть к рукам.
4. Оставьте в теплом месте, чтобы оно увеличилось в 2 раза.
5. Присыпьте пергамент или коврик для выпечки манкой или мукой.
6. Руками растяните тесто, не скалкой, так в нем сохранятся пузырьки воздуха.
7. Смажьте тесто соусом и положите любую начинку, например, курица, грибы, кукуруза, моцарелла.
8. Выпекайте пиццу при температуре 250°С 10-15 мин.
Есть ее лучше всего горячей!
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