Идеальное тесто для пиццы, которую можно есть даже детям

Если вы хотите приготовить идеальное тесто для пиццы, кулинары советуют делать его на воде. Ведь оно самое элементарное в приготовление и всегда получится удачным.

Кондитер Виктория Ворох поделилась авторским рецептом удачного теста для вкусной пиццы, которую можно есть детям, который был опубликован на странице в Facebook "Прикорм. Его уловки. Новые идеи, свежий взгляд".

Ингредиенты:

Видео дня

Вода теплая – 200 мл

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль – щепотка

Сахар – 1 ч. л.

Дрожжи сухие – 1 ч. л.

Мука – 320 г

Способ приготовления:

1. Просеять муку, добавьте сухие ингредиенты и перемешайте.

2. Добавьте воду и растительное масло.

3. Хорошо вымешайте мягкое, эластичное тесто, оно может липнуть к рукам.

4. Оставьте в теплом месте, чтобы оно увеличилось в 2 раза.

5. Присыпьте пергамент или коврик для выпечки манкой или мукой.

6. Руками растяните тесто, не скалкой, так в нем сохранятся пузырьки воздуха.

7. Смажьте тесто соусом и положите любую начинку, например, курица, грибы, кукуруза, моцарелла.

8. Выпекайте пиццу при температуре 250°С 10-15 мин.

Есть ее лучше всего горячей!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: