Идеальное тесто для пиццы: рассказываем, что обязательно нужно добавить
Пицца – блюдо, которое любят практически все и которое можно приготовить на любом тесте, даже из лаваша и овощей, например, из картофеля и кабачка. Если вы все же решили готовить тесто для пиццы самостоятельно, по мнению кулинаров, самое удачное получается на воде.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом удачного дрожжевого теста для пиццы, которое получится очень пышным и тонким при раскатывании.
Совет: обязательно добавьте в тесто оливковое масло!
Ингредиенты:
- теплая вода – 200 мл
- мука – 350 г
- соль – 1/2 ч. л.
- сухие дрожжи – 6 г
- оливковое масло – 2 ст. л.
Начинка: можно использовать любые ингредиенты, которые вы любите, например, кетчуп, творог, помидор, моцареллу, кукурузу, маслины, колбасу, творог.
Способ приготовления:
1. Соедините теплую воду, дрожжи, сахар, перемешайте.
2. Просейте муку, добавьте соль, всыпьте в опару, перемешайте. Тесто получится липким.
3. Добавьте в тесто оливковое масло и замешивайте до гладкости около 5 минут. Переложите в миску, смазанную оливковым маслом, и оставьте на 30-40 минут до увеличения его в два раза.
4. Готовое тесто разделите на две части. После застелите пергамент, присыпьте мукой, раскатайте тесто в круг на ширину пергамента и сформируйте бортики.
5. Выложите начинку с соусом и поставьте пиццу подойти на 10-15 минут.
6. После выпекайте в духовке 20 минут при 200 °С.
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