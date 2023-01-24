Пицца – блюдо, которое любят практически все и которое можно приготовить на любом тесте, даже из лаваша и овощей, например, из картофеля и кабачка. Если вы все же решили готовить тесто для пиццы самостоятельно, по мнению кулинаров, самое удачное получается на воде.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом удачного дрожжевого теста для пиццы, которое получится очень пышным и тонким при раскатывании.

Совет: обязательно добавьте в тесто оливковое масло!

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Ингредиенты:

теплая вода – 200 мл

мука – 350 г

соль – 1/2 ч. л.

сухие дрожжи – 6 г

оливковое масло – 2 ст. л.

Начинка: можно использовать любые ингредиенты, которые вы любите, например, кетчуп, творог, помидор, моцареллу, кукурузу, маслины, колбасу, творог.

Способ приготовления:

1. Соедините теплую воду, дрожжи, сахар, перемешайте.

2. Просейте муку, добавьте соль, всыпьте в опару, перемешайте. Тесто получится липким.

3. Добавьте в тесто оливковое масло и замешивайте до гладкости около 5 минут. Переложите в миску, смазанную оливковым маслом, и оставьте на 30-40 минут до увеличения его в два раза.

4. Готовое тесто разделите на две части. После застелите пергамент, присыпьте мукой, раскатайте тесто в круг на ширину пергамента и сформируйте бортики.

5. Выложите начинку с соусом и поставьте пиццу подойти на 10-15 минут.

6. После выпекайте в духовке 20 минут при 200 °С.

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