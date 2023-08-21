Одно из самых простых блюд из теста – оладьи. Для того, чтобы они были пышными, добавьте в тесто соду, но ее гасить не нужно. А еще важно – оставить тесто на 20-30 минут перед жаркой оладий.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом пышных оладий на кефире, которые получаются очень пышными и удачными.

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Ингредиенты:

поллитровая банка кефира

мука – 350 г

яйца – 1 шт.

сахар – 1-1,5 ст. л.

соль – 1/3 ч. л.

сода – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Кефир комнатной температуры вылейте в миску, добавьте яйцо, сахар, соль. Все тщательно перемешайте венчиком. Затем добавьте просеянную муку, немного размешайте и добавьте соду, перемешайте и оставьте на 20-30 минут, если кефир из холодильника, то на 30-40 минут.

2. Масло хорошо разогрейте на огне ниже среднего, пожарьте оладьи.

Крышкой не накрывайте оладьи при жарке!

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