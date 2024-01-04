Идеальное тесто для рогаликов и булочек: выйдет сразу два невероятных десерта
Замесив это тесто, можно приготовить сразу два вкусных десерта. К примеру, это могут быть булочки с вишнями, а также рогалики с яблочным вареньем.
Ничего тяжелого в приготовлении данного теста нет, а значит справиться с ним по силам каждой хозяйке и даже подростку. Рецептом этого замечательного теста в Instagram поделилась фудблогер miroslavakrutii
Ингредиенты
- Теплое молоко – 0,5 л
- Свежие дрожжи – 50 гр
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 130 гр
- Масло растительное – 120 гр
- Водка – 1 ст. л.
- Ванильный сахар – 1 п.
- Мука – 700 гр
Способ приготовления
1. Посыпать сахаром дрожжи и оставить на несколько минут.
2. Постепенно добавить все остальные ингредиенты и тщательно перемешивать венчиком.
3. Количество муки следует контролировать. Тесто должно получиться мягким.
4. Тесто накрыть полотенцем и поставить в теплое место.
5. Когда тесто существенно увеличилось в объеме, следует разделить его на несколько частей.
6. Раскатать кусок теста в форму круга и разрезать на 8 частей.
7. Добавить начинку и сформовать булочки или рогалики.
8. Выложить изделие на противне, накрыть полотенцем и дождаться увеличения объема.
9. Смазать булочки желтком и отправить в разогретую до 170 градусов духовку.
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