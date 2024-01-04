Замесив это тесто, можно приготовить сразу два вкусных десерта. К примеру, это могут быть булочки с вишнями, а также рогалики с яблочным вареньем.

Ничего тяжелого в приготовлении данного теста нет, а значит справиться с ним по силам каждой хозяйке и даже подростку. Рецептом этого замечательного теста в Instagram поделилась фудблогер miroslavakrutii

Ингредиенты

Теплое молоко – 0,5 л

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Свежие дрожжи – 50 гр

Яйца – 2 шт

Сахар – 130 гр

Масло растительное – 120 гр

Водка – 1 ст. л.

Ванильный сахар – 1 п.

Мука – 700 гр

Способ приготовления

1. Посыпать сахаром дрожжи и оставить на несколько минут.

2. Постепенно добавить все остальные ингредиенты и тщательно перемешивать венчиком.

3. Количество муки следует контролировать. Тесто должно получиться мягким.

4. Тесто накрыть полотенцем и поставить в теплое место.

5. Когда тесто существенно увеличилось в объеме, следует разделить его на несколько частей.

6. Раскатать кусок теста в форму круга и разрезать на 8 частей.

7. Добавить начинку и сформовать булочки или рогалики.

8. Выложить изделие на противне, накрыть полотенцем и дождаться увеличения объема.

9. Смазать булочки желтком и отправить в разогретую до 170 градусов духовку.

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