Лучшее тесто для жареных пирожков: 2 варианта

Каждая хозяйка, наверное, не раз слышала о том, что при работе с тестом важно соблюдать 2 момента: теплые руки и хорошее настроение. Но даже соблюдая все правила и пропорции, иногда тесто может не получиться с первого раза. И это вполне нормально. К тому же, существует много разных рецептов для теста и для того, чтобы выбрать лучший для себя вариант, стоит перепробовать не один из них.

Редакция FoodOboz поделится двумя универсальными рецептами теста для жареных пирожков.

Дрожжевое тесто

Ингредиенты:

Мука – 700-800 г

Теплая вода – 400 г

Дрожжи – 1 ст. л

Сахар – 1 ст. л

Соль – 1 ч. л

Масло – 50 мл

Способ приготовления:

В теплую воду добавить дрожжи, сахар и 2-3 ст. л муки. Перемешать и оставить на 15 минут для того, чтобы подошла опара. В опару ввести муку, масло и соль. Замешать тесто до состояния легкой консистенции. Поставить тесто в теплое место на 40 минут.

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Тесто на кислом молоке

Ингредиенты:

Мука – 3 ст

Яйца – 1 шт

Кислое молоко – 1 ст

Соль – 0,5 ч. л

Масло – 25 мл

Сахар – 1 ст. л

Сода – 0,5 ч. л

Способ приготовления:

Муку смешать с содой. С помощью миксера взбить яйцо с солью и сахаром. В муке сделать небольшое углубление внутри, после чего вылить туда яичную массу и добавить масло. Небольшими порциями вводить подогретое кислое молоко. Замесить тесто. Переложить его на твердую поверхность, присыпанную мукой и продолжать вымешивать. Когда тесто перестанет прилипать к руками, переложить его в миску и убрать в теплое место на 40 мин.

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