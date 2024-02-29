Идеальное заварное тесто на вареники без дрожжей, которые не слипаются и не разваливаются: рецепт
Домашние вареники лучше всего готовить на заварном тесте без дрожжей. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом идеального заварного теста для вареников, которое не будут распадаться.
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- вода – 200 мл
- масло – 3 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
Начинка:(может быть любая)
- картофельное пюре – 250 г
- грибы (шампиньоны) – 80 г
- жареный лук
Способ приготовления:
1. Муку предварительно просейте, добавьте в него соль и масло. Влейте кипяток и быстро замесите тесто сначала ложкой, затем руками. Обмотайте тесто пищевой пленкой и оставьте на 20-30 минут.
2. Готовое тесто раскатайте в тонкий пласт и выдавите стаканом кружочки. Выложите во внутрь примерно 1 ст. л. начинки и хорошо залепите. Выложите на досточку, присыпанную мукой.
3. Воду (2л) посолите и доведите до кипения. В кипящую воду выложите вареники и как только они выплывают на поверхность, варите еще 3-5 минут и можно доставать.
Выкладываем вареники в глубокую посуду, полейте поджаренным салом с луком, перемешайте.
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