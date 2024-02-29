Идеальное заварное тесто на вареники без дрожжей, которые не слипаются и не разваливаются: рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Идеальное заварное тесто на вареники без дрожжей, которые не слипаются и не разваливаются: рецепт

Домашние вареники лучше всего готовить на заварном тесте без дрожжей. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. 

Из какого теста приготовить идеальные вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом идеального заварного теста для вареников, которое не будут распадаться. 

Рецепт вареников
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Ингредиенты: 

  • мука – 400 г
  • вода – 200 мл 
  • масло – 3 ст. л. 
  • соль – 0,5 ч. л.

Начинка:(может быть любая)

  • картофельное пюре – 250 г
  • грибы (шампиньоны) – 80 г
  • жареный лук

Способ приготовления: 

1. Муку предварительно просейте, добавьте в него соль и масло. Влейте кипяток и быстро замесите тесто сначала ложкой, затем руками. Обмотайте тесто пищевой пленкой и оставьте на 20-30 минут. 

Заварное тесто

2. Готовое тесто раскатайте в тонкий пласт и выдавите стаканом кружочки. Выложите во внутрь примерно 1 ст. л. начинки и хорошо залепите. Выложите на досточку, присыпанную мукой.

Приготовление вареников

3. Воду (2л) посолите и доведите до кипения. В кипящую воду выложите вареники и как только они выплывают на поверхность, варите еще 3-5 минут и можно доставать.

Как правильно лепить вареники

Выкладываем вареники в глубокую посуду, полейте поджаренным салом с луком, перемешайте. 

Готовые вареники

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