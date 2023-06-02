Идеальные коржи для "Наполеона": не крошатся и не черствеют

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Идеальные коржи для 'Наполеона': не крошатся и не черствеют

Торт "Наполеон" – один из самых любимых десертов. В его основе – тонкие листовые коржи и воздушный заварной крем.

Фудблогер Оксана Плингей (ksu_foodbloger) на своей странице в Instagram поделилась рецептом идеальных коржей для торта "Наполеон", в тесто для которых советует обязательно добавить водку. Благодаря этому коржи не будут крошиться, рваться и черстветь.

Рецепт коржей на ''Наполеон''
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Ингредиенты:

  • сливочное масло или маргарин – 200 г
  • мука – 500 г
  • яйца – 1 шт
  • уксус 9% – 1 ст. л.
  • водка – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Муку просеять в глубокую миску и добавить в нее порезанное сливочное масло. Перетереть все руками до состояния крошки.

2. Отдельно смешать яйцо, уксус и водку. Перемешать и налить полученную массу в муку. Замесить тесто. Оно легко замешивается, получается мягким и эластичным.

Слоеные коржи на торт

3. Далее выложить тесто на рабочую поверхность. Раскатать в круг и сложить две его половинки внутрь. На вид должен получиться так называемый квадрат. Далее две части образовавшегося квадрата сложить снова внутрь. Раскатать его и повторить процесс сборки и раскатки еще примерно 5-6 раз.

4. После этого нужно переложить тесто в миску, накрыть пленкой и оставить в холодном месте на несколько часов.

Торт ''Наполеон'' из слоеные коржей

5. После того, как тесто настояло, его нужно разделить на шарики одинакового размера. Каждый шарик тонко раскатать в круг и сделать по всей поверхности проколы вилкой.

6. Выпекать каждый корж по 15 минут. Готово!

Домашний торт ''Наполеон''

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