Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: идеальный рецепт

Котлеты получаются вкусными, если готовить их из не очень жирного мяса. Но, в то же время, блюдо может быть сухим. Поэтому чтобы продукт сохранял свою сочность, нужно добавлять один секретный ингредиент.

Идея приготовления идеальных котлет опубликована на странице yammy_recepts в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 1-1,5 кг

картофель – 3-4 шт

лук – 3-4 шт

булка (или белый хлеб)

яйца – 1 шт

молоко

соль, перец, горчица, сливочное масло

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Способ приготовления:

1. Картофель и лук измельчить в блендере (можно пропустить через мясорубку).

2. Булочку (хлеб) разломать на кусочки и замочить в молоке, чтобы они были полностью им покрыты. Дать набухнуть, впитать жидкость.

3. Не отжимая молоко добавить хлеб в фарш, добавить яйцо, содержимое блендера, соль и перец по вкусу.

4. Добавить 1 столовую ложку горчицы.

5. Хорошо вымесить фарш, добавить 1 столовую ложку растительного масла. Оставить на время. Разогреть небольшое количество растительного масла. Мокрыми руками сформовать котлетки, положить на сковородку.

6. Когда они подрумянятся с одной стороны, перевернуть на другую, накрыть крышкой. Жарить до готовности.

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