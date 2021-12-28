Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: идеальный рецепт
Котлеты получаются вкусными, если готовить их из не очень жирного мяса. Но, в то же время, блюдо может быть сухим. Поэтому чтобы продукт сохранял свою сочность, нужно добавлять один секретный ингредиент.
Идея приготовления идеальных котлет опубликована на странице yammy_recepts в Instagram.
Ингредиенты:
фарш – 1-1,5 кг
картофель – 3-4 шт
лук – 3-4 шт
булка (или белый хлеб)
яйца – 1 шт
молоко
соль, перец, горчица, сливочное масло
Способ приготовления:
1. Картофель и лук измельчить в блендере (можно пропустить через мясорубку).
2. Булочку (хлеб) разломать на кусочки и замочить в молоке, чтобы они были полностью им покрыты. Дать набухнуть, впитать жидкость.
3. Не отжимая молоко добавить хлеб в фарш, добавить яйцо, содержимое блендера, соль и перец по вкусу.
4. Добавить 1 столовую ложку горчицы.
5. Хорошо вымесить фарш, добавить 1 столовую ложку растительного масла. Оставить на время. Разогреть небольшое количество растительного масла. Мокрыми руками сформовать котлетки, положить на сковородку.
6. Когда они подрумянятся с одной стороны, перевернуть на другую, накрыть крышкой. Жарить до готовности.
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