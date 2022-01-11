Идеальные отбивные в необычном кляре: как приготовить простое блюдо по-новому
Отбивные – это то блюдо, которое очень часто готовят в каждой семье. Это идеальный вариант как для обеда, так и ужина, потому что отбивные сами по себе достаточно сытны. А если подать их с гарниром, то выходит сбалансированный и вкусный прием пищи.
Для кляра обычно используют яйцо и муку. Но для большей неповторимости и разнообразия можно использовать даже сметану – необычное и одновременно вкусное сочетание.
Рецепт отбивных в сметанном кляре опубликован в кулинарном блоге eathealthwith в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе
яйца – 1 шт
сметана – 1 ч. л.
мука – 2 ст. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Филе порезать в куски и отбить.
2. С обеих сторон посолить и поперчить.
3. Для кляра нужно взбить яйцо со сметаной.
4. Добавить муку. Перемешать. По желанию можно выдавить до массы чеснок.
5. Обкатать филе в кляре и пожарить отбивные с обеих сторон.
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