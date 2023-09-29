Американские панкейки – это очень плотные и пышные блины, которые жарят на сковороде. Их можно есть с любимым джемом, шоколадом или топпингом. Или же прекрасно подходит даже обычная сметана. Но для того, чтобы изделия получились идеальными, нужно соблюдать четкую технологию приготовления.

Идея приготовления идеальных панкейков опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Тесто лучше всего сделать на молоке.

Ингредиенты (стакан 250 мл):

1 стакан муки

3/4-1 стакан молока

40 мл масла

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3 ч.л. сахара

1 ст.л. разрыхлителя (без горки)

яйцо

Способ приготовления:

1. Все соединить в емкости.

2. Молоко добавлять сначала 3/4 стакана.

3. Если масса будет очень густая – все сразу.

4. Все сбить блендером.

5. Жарить на сухой сковороде на среднем огне.

6. Переворачивать не дожидаясь, когда высохнет поверхность и появятся пузырьки.

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