Идеальные панкейки, которые всегда получаются пышными: на чем приготовить тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
315
Идеальные панкейки, которые всегда получаются пышными: на чем приготовить тесто

Американские панкейки – это очень плотные и пышные блины, которые жарят на сковороде. Их можно есть с любимым джемом, шоколадом или топпингом. Или же прекрасно подходит даже обычная сметана. Но для того, чтобы изделия получились идеальными, нужно соблюдать четкую технологию приготовления.

Идея приготовления идеальных панкейков опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Тесто лучше всего сделать на молоке.

Идеальные панкейки, которые всегда получаются пышными: на чем приготовить тесто

Ингредиенты (стакан 250 мл):

  • 1 стакан муки
  • 3/4-1 стакан молока
  • 40 мл масла
Видео дня
  • 3 ч.л. сахара
  • 1 ст.л. разрыхлителя (без горки)
  • яйцо

Способ приготовления:

Идеальные панкейки, которые всегда получаются пышными: на чем приготовить тесто

1. Все соединить в емкости.

2. Молоко добавлять сначала 3/4 стакана.

Идеальные панкейки, которые всегда получаются пышными: на чем приготовить тесто

3. Если масса будет очень густая – все сразу.

4. Все сбить блендером.

Идеальные панкейки, которые всегда получаются пышными: на чем приготовить тесто

5. Жарить на сухой сковороде на среднем огне.

6. Переворачивать не дожидаясь, когда высохнет поверхность и появятся пузырьки.

Идеальные панкейки, которые всегда получаются пышными: на чем приготовить тесто

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты