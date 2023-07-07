Идеальные панкейки на молоке: есть всего один секрет пышного теста
Панкейки можно подать с любимым джемом, сгущенкой или шоколадом. Получится вкусный и сытный завтрак. Но очень важно, чтобы изделия были пышными. Для этого нужно выполнить одно простое, но важное условие.
Идея приготовления пышных панкейков на завтрак опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. По этой технологии панкейки получается высокими и ровными. Все потому, что яйца разделяются на белки и желтки, и каждая масса сбивается отдельно.
Ингредиенты:
- 200 мл. молока
- 2 яйца
- 100 г. сахара
- 50 мл. растительного масла
- 250 г пшеничной муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Отделяем белки от желтков.
2. Взбиваем желтки с сахаром.
3. Добавляем молоко и взбиваем смесь.
4. В несколько этапов добавляем муку.
5. Добавляем разрыхлитель и масло.
6. К белкам добавляем соль и взбиваем до стоящих пиков и соединяем со смесью из желтка.
7. Осторожно перемешиваем лопаткой, чтобы масса не упала.
8. Готовим панкейки на сухой хорошо разогретой сковороде на среднем огне.
9. Подаем с медом, сгущенкой или сиропом, посыпаем сахарной пудрой.
10. Добавляем фрукты по вкусу.
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