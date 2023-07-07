Панкейки можно подать с любимым джемом, сгущенкой или шоколадом. Получится вкусный и сытный завтрак. Но очень важно, чтобы изделия были пышными. Для этого нужно выполнить одно простое, но важное условие.

Идея приготовления пышных панкейков на завтрак опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. По этой технологии панкейки получается высокими и ровными. Все потому, что яйца разделяются на белки и желтки, и каждая масса сбивается отдельно.

Видео дня

Ингредиенты:

200 мл. молока

2 яйца

100 г. сахара

50 мл. растительного масла

250 г пшеничной муки

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Отделяем белки от желтков.

2. Взбиваем желтки с сахаром.

3. Добавляем молоко и взбиваем смесь.

4. В несколько этапов добавляем муку.

5. Добавляем разрыхлитель и масло.

6. К белкам добавляем соль и взбиваем до стоящих пиков и соединяем со смесью из желтка.

7. Осторожно перемешиваем лопаткой, чтобы масса не упала.

8. Готовим панкейки на сухой хорошо разогретой сковороде на среднем огне.

9. Подаем с медом, сгущенкой или сиропом, посыпаем сахарной пудрой.

10. Добавляем фрукты по вкусу.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: