Идеальные панкейки на молоке: есть всего один секрет пышного теста

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
597
Идеальные панкейки на молоке: есть всего один секрет пышного теста

Панкейки можно подать с любимым джемом, сгущенкой или шоколадом. Получится вкусный и сытный завтрак. Но очень важно, чтобы изделия были пышными. Для этого нужно выполнить одно простое, но важное условие.

Идея приготовления пышных панкейков на завтрак опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. По этой технологии панкейки получается высокими и ровными. Все потому, что яйца разделяются на белки и желтки, и каждая масса сбивается отдельно.

Идеальные панкейки на молоке: есть всего один секрет пышного теста
Видео дня

Ингредиенты:

  • 200 мл. молока
  • 2 яйца
  • 100 г. сахара
  • 50 мл. растительного масла
  • 250 г пшеничной муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Идеальные панкейки на молоке: есть всего один секрет пышного теста

1. Отделяем белки от желтков.

2. Взбиваем желтки с сахаром.

Идеальные панкейки на молоке: есть всего один секрет пышного теста

3. Добавляем молоко и взбиваем смесь.

4. В несколько этапов добавляем муку.

Идеальные панкейки на молоке: есть всего один секрет пышного теста

5. Добавляем разрыхлитель и масло.

6. К белкам добавляем соль и взбиваем до стоящих пиков и соединяем со смесью из желтка.

Идеальные панкейки на молоке: есть всего один секрет пышного теста

7. Осторожно перемешиваем лопаткой, чтобы масса не упала.

8. Готовим панкейки на сухой хорошо разогретой сковороде на среднем огне.

Идеальные панкейки на молоке: есть всего один секрет пышного теста

9. Подаем с медом, сгущенкой или сиропом, посыпаем сахарной пудрой.

10. Добавляем фрукты по вкусу.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты