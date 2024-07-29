Идеальные панкейки: выйдут с первого раза
Панкейки – любимое блюдо для завтрака в США и Канаде. Из-за своего необычного вида и вкуса, этот завтрак быстро приобрел популярность и в других странах, в частности в Украине.
Как правильно приготовить панкейки в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Она также утверждает, что по этому рецепту они всегда выйдут с первого раза.
Ингредиенты
- Молоко – 200 мл
- Яйца – 2 шт
- Мука – 250 гр
- Сахар – 100 гр
- Соль – щепотка
- Ванильный сахар
- Масло растительное – 50 мл
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. К молоку добавляем яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, перемешиваем.
2. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем. Перемешиваем смесь до соединения всех ингредиентов и добавляем масло.
3. Выливаем примерно пол проруби теста на один панкейк. Поджариваем панкейки на СУХОЙ сковороде до состояния, пока не появится много пузырьков.
4. Переворачиваем на другую сторону и поджариваем еще 2-3 мин.
5. Подаем с любимым вареньем, медом или сгущенкой.
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