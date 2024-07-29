Панкейки – любимое блюдо для завтрака в США и Канаде. Из-за своего необычного вида и вкуса, этот завтрак быстро приобрел популярность и в других странах, в частности в Украине.

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Как правильно приготовить панкейки в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Она также утверждает, что по этому рецепту они всегда выйдут с первого раза.

Ингредиенты

Молоко – 200 мл

Яйца – 2 шт

Мука – 250 гр

Сахар – 100 гр

Соль – щепотка

Ванильный сахар

Масло растительное – 50 мл

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. К молоку добавляем яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, перемешиваем.

2. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем. Перемешиваем смесь до соединения всех ингредиентов и добавляем масло.

3. Выливаем примерно пол проруби теста на один панкейк. Поджариваем панкейки на СУХОЙ сковороде до состояния, пока не появится много пузырьков.

4. Переворачиваем на другую сторону и поджариваем еще 2-3 мин.

5. Подаем с любимым вареньем, медом или сгущенкой.

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