Идеальные пропорции для вкусных пельменей: тесто всегда получается удачным
Домашние пельмени самые вкусные. Но сделать их удачными дома не всегда получается – тесто прилипает к рукам или не поднимается. Все дело в неправильных пропорциях.
Идея приготовления теста на пельмени с четкими пропорциями опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 450 мл воды
- 600-700 г муки
- 1 ч.л. соли
Ингредиенты для начинки:
- 600-650 граммов фарша
- 1 луковица (режем и жарим на масле)
- 3 зубчика чеснока
- соль перец
- 1 яйцо
Способ приготовления:
1. Вливаем воду, соль и начинаем подсыпать муку.
2. Вымешиваем мягкое тесто (мука у всех разной марки, поэтому может пойти и больше). Кладем в пакет и откладываем отдохнуть в холодильник на 20-30 минут.
3. Проще всего пользоваться пельменницей. Для этого тесто нужно раскатать на 2 круга.
4. Пельменницу присыпать мукой.
5. Выложить фарш.
6. Закрыть вторым кругом.
7. Раскатывать, пока пельмени не выпадут.
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