Идеальные пропорции для вкусных пельменей: тесто всегда получается удачным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Идеальные пропорции для вкусных пельменей: тесто всегда получается удачным

Домашние пельмени самые вкусные. Но сделать их удачными дома не всегда получается – тесто прилипает к рукам или не поднимается. Все дело в неправильных пропорциях.

Идея приготовления теста на пельмени с четкими пропорциями опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram.

Идеальные пропорции для вкусных пельменей: тесто всегда получается удачным

Ингредиенты для теста:

  • 450 мл воды
  • 600-700 г муки
  • 1 ч.л. соли

Ингредиенты для начинки:

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Идеальные пропорции для вкусных пельменей: тесто всегда получается удачным
  • 600-650 граммов фарша
  • 1 луковица (режем и жарим на масле)
  • 3 зубчика чеснока
  • соль перец
  • 1 яйцо

Способ приготовления:

Идеальные пропорции для вкусных пельменей: тесто всегда получается удачным

1. Вливаем воду, соль и начинаем подсыпать муку.

Идеальные пропорции для вкусных пельменей: тесто всегда получается удачным

2. Вымешиваем мягкое тесто (мука у всех разной марки, поэтому может пойти и больше). Кладем в пакет и откладываем отдохнуть в холодильник на 20-30 минут.

Идеальные пропорции для вкусных пельменей: тесто всегда получается удачным

3. Проще всего пользоваться пельменницей. Для этого тесто нужно раскатать на 2 круга.

4. Пельменницу присыпать мукой.

Идеальные пропорции для вкусных пельменей: тесто всегда получается удачным

5. Выложить фарш.

6. Закрыть вторым кругом.

7. Раскатывать, пока пельмени не выпадут.

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