Домашние пельмени самые вкусные. Но сделать их удачными дома не всегда получается – тесто прилипает к рукам или не поднимается. Все дело в неправильных пропорциях.

Идея приготовления теста на пельмени с четкими пропорциями опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram.

Ингредиенты для теста:

450 мл воды

600-700 г муки

1 ч.л. соли

Ингредиенты для начинки:

Видео дня

600-650 граммов фарша

1 луковица (режем и жарим на масле)

3 зубчика чеснока

соль перец

1 яйцо

Способ приготовления:

1. Вливаем воду, соль и начинаем подсыпать муку.

2. Вымешиваем мягкое тесто (мука у всех разной марки, поэтому может пойти и больше). Кладем в пакет и откладываем отдохнуть в холодильник на 20-30 минут.

3. Проще всего пользоваться пельменницей. Для этого тесто нужно раскатать на 2 круга.

4. Пельменницу присыпать мукой.

5. Выложить фарш.

6. Закрыть вторым кругом.

7. Раскатывать, пока пельмени не выпадут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: