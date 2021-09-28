Идеальные рыбные котлеты, которые обожают дети от звездного шеф-повара

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
193
Рыбные котлеты

Рыба – очень полезный и необходимый продукт, особенно – для детей. Но очень часто именно дети не хотят есть рыбу и все блюда из нее, в таком случае родителям приходится идти на разные хитрости и маскировать рыбу в блюдах.

Популярный шеф-повар, кондитер Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале секретами идеальных котлет, которые дети будут есть с удовольствием и даже не поймут, что это нелюбимая рыба.

Домашние рыбные котлеты

Повар советует выбирать рыбу без сильного запаха, это может быть белая – хек, и красная – форель. А также не добавлять лук.

Видео дня

Ингредиенты:

  • белая рыба – 150 г

  • красная рыба – 150 г

  • яйца – 1 шт.

  • мука – 10 г

  • соль – по вкусу

  • белый перец – щепотка

  • растительное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Порубите белую рыбу, нарежьте мелкими кубиками красную рыбу.

  2. Соедините рыбу белую и красную, перемешайте.

  3. Добавьте яйцо, посолите, поперчите и перемешайте.

  4. Добавьте муку и снова перемешайте.

  5. Выложите котлеты ложкой на сковороду, обжарьте на растительном масле с обеих сторон.

  6. Переложите на бумажное полотенце, чтобы весь жир стек.

Подавать котлеты можно с картошкой, гречкой и сметаной.

Вкусные рыбные котлеты

Также на OBOZREVATEL вы моете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты