Идеальные рыбные котлеты, которые обожают дети от звездного шеф-повара
Рыба – очень полезный и необходимый продукт, особенно – для детей. Но очень часто именно дети не хотят есть рыбу и все блюда из нее, в таком случае родителям приходится идти на разные хитрости и маскировать рыбу в блюдах.
Популярный шеф-повар, кондитер Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале секретами идеальных котлет, которые дети будут есть с удовольствием и даже не поймут, что это нелюбимая рыба.
Повар советует выбирать рыбу без сильного запаха, это может быть белая – хек, и красная – форель. А также не добавлять лук.
Ингредиенты:
белая рыба – 150 г
красная рыба – 150 г
яйца – 1 шт.
мука – 10 г
соль – по вкусу
белый перец – щепотка
растительное масло – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
Порубите белую рыбу, нарежьте мелкими кубиками красную рыбу.
Соедините рыбу белую и красную, перемешайте.
Добавьте яйцо, посолите, поперчите и перемешайте.
Добавьте муку и снова перемешайте.
Выложите котлеты ложкой на сковороду, обжарьте на растительном масле с обеих сторон.
Переложите на бумажное полотенце, чтобы весь жир стек.
Подавать котлеты можно с картошкой, гречкой и сметаной.
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