Идеальные рыбные котлеты, которые обожают дети от звездного шеф-повара

Рыба – очень полезный и необходимый продукт, особенно – для детей. Но очень часто именно дети не хотят есть рыбу и все блюда из нее, в таком случае родителям приходится идти на разные хитрости и маскировать рыбу в блюдах.

Популярный шеф-повар, кондитер Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале секретами идеальных котлет, которые дети будут есть с удовольствием и даже не поймут, что это нелюбимая рыба.

Повар советует выбирать рыбу без сильного запаха, это может быть белая – хек, и красная – форель. А также не добавлять лук.

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Ингредиенты:

белая рыба – 150 г

красная рыба – 150 г

яйца – 1 шт.

мука – 10 г

соль – по вкусу

белый перец – щепотка

растительное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Порубите белую рыбу, нарежьте мелкими кубиками красную рыбу. Соедините рыбу белую и красную, перемешайте. Добавьте яйцо, посолите, поперчите и перемешайте. Добавьте муку и снова перемешайте. Выложите котлеты ложкой на сковороду, обжарьте на растительном масле с обеих сторон. Переложите на бумажное полотенце, чтобы весь жир стек.

Подавать котлеты можно с картошкой, гречкой и сметаной.

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