Синабоны с осенними фруктами: выпечка, которая способна поднять настроение в пасмурную погоду
Синабоны – пышные сладкие булочки, которые очень быстро получили безумную популярность по всему миру. Выглядит такая выпечка очень стильно и необычно. В традиционный рецепт входит только корица, как начинка. Но именно в осенний период нужно воспользоваться возможностью и приготовить синабоны с сезонными фруктами.
Синабоны с яблоками. Идея от alexandra_yanul. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 20 г
яйца – 2 шт
сахар – 100 г
масло рафинированное – 60 г
мука – 350-400 г
сухие дрожжи – 2 ч.л
соль – 1/2 ч.л
мак – 1 ст.л (по желанию)
Для начинки:
яблоки – 4 средних
сахар – 4 ст.л
крахмал – 1 ст.л
корица – 1 ч.л
масло – 30 г
Способ приготовления:
Муку просеять в миску, сделать углубление.
Влить туда теплое молоко и добавить дрожжи, перемешать и оставить на 3-5 минут.
Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто.
Оставить его на 2 часа в теплом месте.
Приготовить начинку: яблоки почистить, порезать, засыпать сахаром, корицей и крахмалом, перемешать и варить до загустения. В отдельной посуде смешать 3 ложки сахара и ложку корицы.
Когда тесто подошло, раскатать его в прямоугольник толщиной 0,5-1 см, смазать маслом комнатной температуры, посыпать сахаром с корицей, сверху распределить яблочную начинку.
Тесто закрутить в рулет, порезать на кусочки.
Каждый с одной стороны обмакнуть в муку и поставить им на противень, застелить пергаментом. Выпекать до готовности.
По желанию еще горячие синабоны можно смазать сливочным творогом, взбитым с сахарной пудрой.
Как приготовить помадку для синабонов. Рецепт от _smachnogo_2020. Опубликовано на странице Instagram.
Кисломолочный творог – 200 г
Сахарная пудра – 50 г
Молоко – 50 мл
Всё перемешать. Достать булочки из духовки, дать остыть 3 минуты и полить помадкой.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: