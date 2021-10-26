Синабоны с осенними фруктами: выпечка, которая способна поднять настроение в пасмурную погоду

Синабоны – пышные сладкие булочки, которые очень быстро получили безумную популярность по всему миру. Выглядит такая выпечка очень стильно и необычно. В традиционный рецепт входит только корица, как начинка. Но именно в осенний период нужно воспользоваться возможностью и приготовить синабоны с сезонными фруктами.

Синабоны с яблоками. Идея от alexandra_yanul. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 20 г

яйца – 2 шт

сахар – 100 г

масло рафинированное – 60 г

мука – 350-400 г

сухие дрожжи – 2 ч.л

соль – 1/2 ч.л

мак – 1 ст.л (по желанию)

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Для начинки:

яблоки – 4 средних

сахар – 4 ст.л

крахмал – 1 ст.л

корица – 1 ч.л

масло – 30 г

Способ приготовления:

Муку просеять в миску, сделать углубление. Влить туда теплое молоко и добавить дрожжи, перемешать и оставить на 3-5 минут. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто. Оставить его на 2 часа в теплом месте. Приготовить начинку: яблоки почистить, порезать, засыпать сахаром, корицей и крахмалом, перемешать и варить до загустения. В отдельной посуде смешать 3 ложки сахара и ложку корицы. Когда тесто подошло, раскатать его в прямоугольник толщиной 0,5-1 см, смазать маслом комнатной температуры, посыпать сахаром с корицей, сверху распределить яблочную начинку. Тесто закрутить в рулет, порезать на кусочки. Каждый с одной стороны обмакнуть в муку и поставить им на противень, застелить пергаментом. Выпекать до готовности. По желанию еще горячие синабоны можно смазать сливочным творогом, взбитым с сахарной пудрой.

Как приготовить помадку для синабонов. Рецепт от _smachnogo_2020. Опубликовано на странице Instagram.

Кисломолочный творог – 200 г

Сахарная пудра – 50 г

Молоко – 50 мл

Всё перемешать. Достать булочки из духовки, дать остыть 3 минуты и полить помадкой.

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