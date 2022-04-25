Лучшее блюдо для завтрака – сырники. Они очень вкусные, сытные и полезные. Готовить их можно даже без муки, без сахара и без яиц. Но стоит помнить, что очень часто они не получаются удачными из-за муки, жидкого теста, а также из-за того, что из неправильно жарят.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом удачных и вкусных сырников, которые очень быстро и просто готовятся, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Секреты от кулинара:

Видео дня

1. Творог не должен быть влажным и зернистым, с таким продуктом тяжело работать и сырники из него не получаются вкусными и удачными.

2. Творог разминайте вилкой и добавляйте мало сахара, он может сделать тесто жидким.

3. Перед жаркой очень сильно разогрейте сковороду и жарьте сырники около 1 минуты с каждой стороны.

Ингредиенты:

Творог (9 % жирности) – 400 г

Яйца – 1 шт.

Мука (и дополнительно для панировки) – 3 ст. л.

Сахар – 3-4 ст. л.

Соль – щепотка

Ванильный сахар – 10 г

Подсолнечное масло для жарки – 1-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Творог разомните вилкой, после добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешайте.

2. В готовую творожную смесь добавьте муку, снова хорошо перемешайте.

3. Руками придайте сырникам форму, присыпьте мукой.

4. Хорошо разогрейте сковороду, налейте масло.

5. Выложите сырники и обжарьте их с каждой стороны.

Подавать блюдо можно с джемом, сгущенным молоком, а также со сметаной.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: