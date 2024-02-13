Бабушкины и мамины вареники всегда самые вкусные. Они сделаны с любовью и особым трепетом. А секреты, которые используют хозяйки для приготовления блюда, всегда передаются из поколения в поколение.

Рецептом бабушкиных вареников поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram. Мужчина приготовил блюдо вместе со своей мамой.

Ингредиен. ты для теста:

300 мл кефира

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480-530 г муки (плюс на подпил)

8 г соды

щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

1 пачка сыра

1 маленькое яйцо или желток

50 г сахара (2 ст.л.)

Способ приготовления:

1. Для теста нужно чтобы кефир был кислый, можно даже постоявший уже в холодильнике. В кефир добавить соль и соду, быстро перемешать, добавить муку и замесить тесто.

2. Тесто скатить в валик, подсыпая немного муки.

3. Нарезать небольшими шайбами.

4. Открыть руками, формируя плоское округлое изделие.

5. Наполнить его начинкой и завернуть, хорошо слепляя края. Тесто не должно быть слишком тонким.

6. Варить на пару под миской 5 минут.

7. Выложить готовые вареники в посуду, смазать сливочным маслом.

8. Подавать со сметаной.

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