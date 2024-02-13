Идеальные вареники, которые готовила бабушка Владимира Ярославского: в чем секрет рыхлого теста
Бабушкины и мамины вареники всегда самые вкусные. Они сделаны с любовью и особым трепетом. А секреты, которые используют хозяйки для приготовления блюда, всегда передаются из поколения в поколение.
Рецептом бабушкиных вареников поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram. Мужчина приготовил блюдо вместе со своей мамой.
Ингредиен. ты для теста:
- 300 мл кефира
- 480-530 г муки (плюс на подпил)
- 8 г соды
- щепотка соли
Ингредиенты для начинки:
- 1 пачка сыра
- 1 маленькое яйцо или желток
- 50 г сахара (2 ст.л.)
Способ приготовления:
1. Для теста нужно чтобы кефир был кислый, можно даже постоявший уже в холодильнике. В кефир добавить соль и соду, быстро перемешать, добавить муку и замесить тесто.
2. Тесто скатить в валик, подсыпая немного муки.
3. Нарезать небольшими шайбами.
4. Открыть руками, формируя плоское округлое изделие.
5. Наполнить его начинкой и завернуть, хорошо слепляя края. Тесто не должно быть слишком тонким.
6. Варить на пару под миской 5 минут.
7. Выложить готовые вареники в посуду, смазать сливочным маслом.
8. Подавать со сметаной.
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