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Идеальный гуляш: ароматное мясное блюдо из доступных продуктов
Гуляш – это вкусное мясное блюдо, хорошо знакомое всем с детства. Подливка получается очень ароматной и вкусной и подходит к любому гарниру.
Рецептом приготовления идеального гуляша поделилась фудблогер с ником inna_la.food. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для этого нужны.
Ингредиенты
- Свинина – 500 гр
- Лук – 1 шт
- Томатная паста – 70 гр
- Мука – 2 ст.л.
- Специи к мясу
- Соль
- Вода – 200 мл
Способ приготовления
1.Мясо нарезаем на большие куски и обжариваем на разогретой с маслом сковороде.
2. Добавляем соль, перец и специи к мясу. Жарим до золотистой корочки. Добавляем томатную пасту.
3. На отдельной сухой сковороде обжариваем муку и добавляем ее в мясо в томате.
4. Добавляем один стакан холодной воды. Накрываем крышкой и тушим до полной готовности мяса.
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