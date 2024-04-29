Гуляш – это вкусное мясное блюдо, хорошо знакомое всем с детства. Подливка получается очень ароматной и вкусной и подходит к любому гарниру.

Рецептом приготовления идеального гуляша поделилась фудблогер с ником inna_la.food. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для этого нужны.

Ингредиенты

Свинина – 500 гр

Лук – 1 шт

Томатная паста – 70 гр

Мука – 2 ст.л.

Специи к мясу

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Соль

Вода – 200 мл

Способ приготовления

1.Мясо нарезаем на большие куски и обжариваем на разогретой с маслом сковороде.

2. Добавляем соль, перец и специи к мясу. Жарим до золотистой корочки. Добавляем томатную пасту.

3. На отдельной сухой сковороде обжариваем муку и добавляем ее в мясо в томате.

4. Добавляем один стакан холодной воды. Накрываем крышкой и тушим до полной готовности мяса.

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