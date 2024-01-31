Идеальный и полезный завтрак за 5 минут: овсяноблин с начинкой
Рецепты вкусных и быстрых завтраков – настоящая палочка-выручалочка для многих хозяек. Благодаря им всего в считанные минуты можно приготовить питательный завтрак, который придает организму силы и заряд энергии до самого обеда.
Рецептом одного из таких завтраков в Instagram поделилась фудблогер Лиза Глинская. Именно она предложила в качестве быстрого завтрака непревзойденный овсяноблин. Всего 5 минут, и на вашем столе появляется невероятно красивое, питательное, а также полезное блюдо.
Ингредиенты для овсяноблина
- Овсяные отруби – 20 гр
- Яйца – 2 шт
- Сметана – 20 гр
- Соль
- Масло для жарки
Ингредиенты для начинки
- Сыр
- Рыба
- Авокадо
- Зелень
- Листья салата
Способ приготовления
1. Соединяем в емкости яйца, отруби, сметану и соль. Тщательно перемешиваем венчиком.
2. Выливаем тесто на предварительно разогретую смазанную маслом сковородку. Накрываем крышкой и жарим на небольшом огне несколько минут.
3. Добавляем сыр, снова накрываем крышкой и жарим в течение 1-2 минут.
4. Перекладываем овсяноблин на тарелку. На одну половину складываем начинку. Можно брать любую, что придется по вкусу. И накрываем второй половиной блина.
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