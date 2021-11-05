Идеальный картофель фри: понадобится всего 5 ингредиентов

Согласитесь, иногда очень тяжело пройти мимо McDonald's и не соблазниться вкуснейшим картофелем фри. А тем более, когда он с сырным или кисло-сладким соусом, то это двойное наслаждение. Казалось бы, что именно это блюдо невозможно повторить в домашних условиях. Но его рецепт уже давно не является секретом.

Диетолог Лора Форд поделилась рецептом настоящего картофеля фри. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 3-4 шт

Оливковое масло на чесноке (рецепт см. ниже) – 1 ч. л.

Лук – 1 шт

Праправа из чеснока и трав

Соль

Способ приготовления:

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Для начала нужно приготовить специальное оливковое масло с чесноком. Для этого нужно поместить в кастрюлю чеснок, лук и 1 ст. л. оливкового масла. Варить на среднем огне 5-10 минут. Очистить картофель и порезать его гафрированным ножом. Полить растительным маслом, посыпать припраавой и посолить. Хорошо перемешать. Выложить на фритюр или в духовку (запекать при температуре 200 градусов 20 минут). Перевернуть картофель и готовить еще 10-20 минут.

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