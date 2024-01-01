Кляр при приготовлении отбивных, является очень важной составляющей блюда. Именно от него зависит, насколько вкусным и хрустящим будет блюдо.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом хрустящего кляра для отбивных, основа которого – сухари, мука, яйца.

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Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

Кляр:

яйца – 3 шт.

мука

панировочные сухари

соль, перец

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе порежьте на куски, отбейте, посолите, поперчите.

2. Отбитое филе обваляйте в муку, затем обмокните в взбитых яйцах и дальше в панировочные сухари.

3. И сразу жарим на среднем огне.

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