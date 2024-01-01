Идеальный кляр для хрустящих отбивных: понадобится всего 3 ингредиента

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Рецепт кляра для отбивных

Кляр при приготовлении отбивных, является очень важной составляющей блюда. Именно от него зависит, насколько вкусным и хрустящим будет блюдо.

Отбивные в кляре

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом хрустящего кляра для отбивных, основа которого – сухари, мука, яйца. 

Рецепт кляра
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Ингредиенты: 

  • куриное филе – 2 шт.

Кляр: 

  • яйца – 3 шт.
  • мука
  • панировочные сухари
  • соль, перец
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Куриное филе порежьте на куски, отбейте, посолите, поперчите. 

Куриное филе для приготовления

2. Отбитое филе обваляйте в муку, затем обмокните в взбитых яйцах и дальше в панировочные сухари.

Панировка для филе

3. И сразу жарим на среднем огне. 

Готовые отбивные

Также на OBOZ.UA сообщалось, что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными. 

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