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Идеальный кляр для хрустящих отбивных: понадобится всего 3 ингредиента
Кляр при приготовлении отбивных, является очень важной составляющей блюда. Именно от него зависит, насколько вкусным и хрустящим будет блюдо.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом хрустящего кляра для отбивных, основа которого – сухари, мука, яйца.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
Кляр:
- яйца – 3 шт.
- мука
- панировочные сухари
- соль, перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе порежьте на куски, отбейте, посолите, поперчите.
2. Отбитое филе обваляйте в муку, затем обмокните в взбитых яйцах и дальше в панировочные сухари.
3. И сразу жарим на среднем огне.
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