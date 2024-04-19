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Идеальный кляр для сочных отбивных: из чего приготовить
Куриное филе – универсальный продукт для приготовления вкусных и легких блюд, например, котлет, отбивных и салатов. Чтобы куриные отбивные были сочными и мягкими, приготовьте их в кляре из сыра и майонеза.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного куриного филе с твердым сыром и специями.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 600 г
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 3 ст. л.
- Майонез – 3 ст. л.
- Твердый сыр – 80 г
- Соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кляр: взбейте яйца со специями, добавьте муку, майонез и перемешайте.
2. Натрите сыр и добавьте с кляр.
3. Выложите туда мясо, перемешайте и оставьте промариноваться. После обжарьте с двух сторон.
4. Готовые отбивные можно еще довести в духовке.
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