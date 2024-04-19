Идеальный кляр для сочных отбивных: из чего приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Идеальный кляр для сочных отбивных: из чего приготовить

Куриное филе – универсальный продукт для приготовления вкусных и легких блюд, например, котлет, отбивных и салатов. Чтобы куриные отбивные были сочными и мягкими, приготовьте их в кляре из сыра и майонеза. 

Отбивные из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного куриного филе с твердым сыром и специями.

Рецепт отбивных
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Ингредиенты:

  • Куриное филе – 600 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Мука – 3 ст. л.
  • Майонез – 3 ст. л.
  • Твердый сыр – 80 г
  • Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кляр: взбейте яйца со специями, добавьте муку, майонез и перемешайте.

Яйца с мукой для кляра

2. Натрите сыр и добавьте с кляр.

Сыр для кляра

3. Выложите туда мясо, перемешайте и оставьте промариноваться. После обжарьте с двух сторон.

Сколько жарить отбивные

4. Готовые отбивные можно еще довести в духовке.

Готовые отбивные

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