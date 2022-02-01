Идеальный маринад для мяса, с которым блюдо получится очень сочным и вкусным: вирусный рецепт из TikTok

Приготовить вкусное мясо – задача не из легких, ведь малейшая ошибка и вы получите пересушенное или сухое блюдо. Важно – сделать правильный маринад, от которого и зависит вкус будущего блюда.

Редакция FoodOboz выбрала для вас наилучший вариант маринада для мяса, благодаря которому вы получите вкусное, сочное мясо. Рецепт был опубликован в TikTok, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

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кетчуп – 2 ст. л.

горчица – 2 ст. л.

мед – 2 ст. л.

соевый соус –2 ст. л.

черный молотый перец – 1 ч. л.

молотый сухой чеснок – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. В миску положите кетчуп.

2. Добавьте горчицу, соевый соус, мед, черный перец и чеснок.

3. Все тщательно перемешайте.

4. Готовое мясо положите в маринад и оставьте на 1-2 часа.

В соус еще можно добавить тертый имбирь.

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