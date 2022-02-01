Идеальный маринад для мяса, с которым блюдо получится очень сочным и вкусным: вирусный рецепт из TikTok

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Вкусный маринад для мяса

Приготовить вкусное мясо – задача не из легких, ведь малейшая ошибка и вы получите пересушенное или сухое блюдо. Важно – сделать правильный маринад, от которого и зависит вкус будущего блюда.

Редакция FoodOboz выбрала для вас наилучший вариант маринада для мяса, благодаря которому вы получите вкусное, сочное мясо. Рецепт был опубликован в TikTok, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты для маринада

Ингредиенты:

Видео дня

  • кетчуп – 2 ст. л.

Кетчуп для маринада

  • горчица – 2 ст. л.

  • мед – 2 ст. л.

Мед для маринада

  • соевый соус –2 ст. л.

  • черный молотый перец – 1 ч. л.

Специи для мяса

  • молотый сухой чеснок – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. В миску положите кетчуп.

Как приготовить вкусное мясо

2. Добавьте горчицу, соевый соус, мед, черный перец и чеснок.

В чем мариновать мясо

3. Все тщательно перемешайте.

Маринованное мясо

4. Готовое мясо положите в маринад и оставьте на 1-2 часа.

Куриные крылышки под вкусным маринадом

В соус еще можно добавить тертый имбирь.

@tasama_tetty

Дуже ароматний🔥

♬ оригінальний звук - tetty

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