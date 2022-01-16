Идеальный маринад для скумбрии без костей: секретом приготовления поделилась фудблогер

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Рецепт универсального маринада для скумбрии

Скумбрия – один из самых бюджетных, вкусных и полезных продуктов. Готовить ее можно абсолютно по-разному: солить, варить, запекать, добавлять в салаты, варить супы.

Но если вы хотите очень быстро и вкусно засолить ее, идеальным будет рецепт фудблогера Марички (marichka_cooking), которым она поделилась в Instagram, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Маринад для скумбрии

Ингредиенты:

  • мороженая скумбрия – 1 кг

Видео дня

  • лук – 1-2 шт.

  • банка литровая

Маринад:

  • вода – 0,5 л

  • корица – 1/3 ч. л.

Рецепт скумбрии

  • гвоздика – 3 шт.

  • масло – 2 ст. л.

Оливковое масло

  • кориандр – 1/2 ч. л.

  • ароматный перец – 3 шт.

  • лавровый лист – 2-3 шт.

Лавровый лист

  • соль – 2 ст. л.

  • сахар – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разморозьте рыбу, выпотрошите и порежьте на небольшие куски.

Как вкусно засолить скумбрию

2. Лук порежьте кольцами.

3. В банку переложите лук, скумбрию.

Соленая рыба с луком

4. Маринад: в кастрюле смешайте воду, сахар, соль и все специи, поставьте на плиту, доведите до кипения и варите после еще 10 минут.

Приготовление рыбы

5. Готовым холодным маринадом полностью залейте рыбу и поставьте банку в холодильник на сутки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Идеальный маринад для скумбрии без костей: секретом приготовления поделилась фудблогер

Сейчас мы готовим

Все рецепты