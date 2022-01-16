Идеальный маринад для скумбрии без костей: секретом приготовления поделилась фудблогер
Скумбрия – один из самых бюджетных, вкусных и полезных продуктов. Готовить ее можно абсолютно по-разному: солить, варить, запекать, добавлять в салаты, варить супы.
Но если вы хотите очень быстро и вкусно засолить ее, идеальным будет рецепт фудблогера Марички (marichka_cooking), которым она поделилась в Instagram, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
мороженая скумбрия – 1 кг
лук – 1-2 шт.
банка литровая
Маринад:
вода – 0,5 л
корица – 1/3 ч. л.
гвоздика – 3 шт.
масло – 2 ст. л.
кориандр – 1/2 ч. л.
ароматный перец – 3 шт.
лавровый лист – 2-3 шт.
соль – 2 ст. л.
сахар – 1,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Разморозьте рыбу, выпотрошите и порежьте на небольшие куски.
2. Лук порежьте кольцами.
3. В банку переложите лук, скумбрию.
4. Маринад: в кастрюле смешайте воду, сахар, соль и все специи, поставьте на плиту, доведите до кипения и варите после еще 10 минут.
5. Готовым холодным маринадом полностью залейте рыбу и поставьте банку в холодильник на сутки.
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