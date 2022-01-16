Идеальный маринад для скумбрии без костей: секретом приготовления поделилась фудблогер

Скумбрия – один из самых бюджетных, вкусных и полезных продуктов. Готовить ее можно абсолютно по-разному: солить, варить, запекать, добавлять в салаты, варить супы.

Но если вы хотите очень быстро и вкусно засолить ее, идеальным будет рецепт фудблогера Марички (marichka_cooking), которым она поделилась в Instagram, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

мороженая скумбрия – 1 кг

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лук – 1-2 шт.

банка литровая

Маринад:

вода – 0,5 л

корица – 1/3 ч. л.

гвоздика – 3 шт.

масло – 2 ст. л.

кориандр – 1/2 ч. л.

ароматный перец – 3 шт.

лавровый лист – 2-3 шт.

соль – 2 ст. л.

сахар – 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разморозьте рыбу, выпотрошите и порежьте на небольшие куски.

2. Лук порежьте кольцами.

3. В банку переложите лук, скумбрию.

4. Маринад: в кастрюле смешайте воду, сахар, соль и все специи, поставьте на плиту, доведите до кипения и варите после еще 10 минут.

5. Готовым холодным маринадом полностью залейте рыбу и поставьте банку в холодильник на сутки.

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