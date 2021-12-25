Идеальный "Медовик" из 12 коржей: рецептом поделилась Яна Станишевская

Торт "Медовик" – один из самых любимых десертов практически каждого. К тому же готовится он очень легко, достаточно всего лишь – сделать правильно тесто и вкусный крем.

Блогер Яна Станишевская поделилась в Instagram рецептом простого и вкусного "Медовик", который вы с легкостью приготовите.

Для теста:

мука – 4 50-490 г

мед – 150 г

сливки – 80 г

сахар – 80 г

сода – 2 ч. л.

соль – щепотка

Крем:

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сметана – 1 кг

сахарная пудра – 150 г

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте в сотейнике сахар, мед и масло, поставьте на огонь и помешивайте, пока смесь полностью не растворится.

2. После снимите с огня и всыпьте соду и быстро вымешивайте. Масса должна быстро побелеть.

3. Верните сотейник на огонь на минуту и снимите с огня.

4. Оставьте массу остывать на 5 минут и по одному добавляйте яйца.

5. После добавьте просеянную муку поэтапно и очень тщательно помешивайте. Тесто должно быть очень мягким.

6. Разделите готовое тесто на 12 частей, скатайте из них шарики и положите под пленку на тарелку.

7. Возьмите пергамент и раскатайте первый шарик теста максимально тонко, до состояния папируса.

8. Очертите ровный круг, проткните его 100 раз вилкой и отправьте в духовку на 4 минуты при 180 С. И так сделайте со всеми коржами.

9. Крем: смешайте сметану и сахарную пудру.

10. Соберите торт: выложите на дно 2 ст. л. крема, сверху корж и так со всеми коржами.

11. Крошку из коржей перетрите или взбейте в блендере.

12. Присыпьте торт и отправьте его на 12 часов в холодильник.

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