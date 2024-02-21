Идеальный печеночный паштет с брусничным вареньем: как правильно готовить
Как приготовить печеночный паштет так, чтобы его ели все и еще просили добавки? Очень просто! Просто нужно подать его вместе с брусничным вареньем.
Фудблогер с ником alinka_cookinggg рассказала, как правильно это сделать. В своем Instagram она также привела идеальный рецепт паштета из куриной печени.
Ингредиенты
- Куриная печень – 600 гр
- Лук – 2 шт
- Морковь – 2 шт
- Сливки 10% – 100 мл
- Соль
- Перец
- Брюсничное варенье
Способ приготовления
1.Печень моем и обрезаем все лишнее. Кстати, печень можно брать любую.
2. Добавляем соль и перец. Хорошо перемешиваем.
3. На разогретую с маслом сковороду выкладываем печень и обжариваем в течение 10 минут, постоянно помешивая.
4. Лук чистим и нарезаем большими кубиками. Морковь нарезаем кольцами.
5. Готовую печень выкладываем в мясорубку и перемалываем.
6. На сковороде, где жарилась печень, обжариваем морковь с луком, после чего также пропускаем через мясорубку.
7. Добавляем к образовавшейся массе сливки и хорошо взбиваем блендером.
8. Переводим паштет в порционные емкости разравниваем и выкладываем сверху брусничное варенье.
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