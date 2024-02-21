Как приготовить печеночный паштет так, чтобы его ели все и еще просили добавки? Очень просто! Просто нужно подать его вместе с брусничным вареньем.

Фудблогер с ником alinka_cookinggg рассказала, как правильно это сделать. В своем Instagram она также привела идеальный рецепт паштета из куриной печени.

Ингредиенты

Куриная печень – 600 гр

Лук – 2 шт

Морковь – 2 шт

Сливки 10% – 100 мл

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Соль

Перец

Брюсничное варенье

Способ приготовления

1.Печень моем и обрезаем все лишнее. Кстати, печень можно брать любую.

2. Добавляем соль и перец. Хорошо перемешиваем.

3. На разогретую с маслом сковороду выкладываем печень и обжариваем в течение 10 минут, постоянно помешивая.

4. Лук чистим и нарезаем большими кубиками. Морковь нарезаем кольцами.

5. Готовую печень выкладываем в мясорубку и перемалываем.

6. На сковороде, где жарилась печень, обжариваем морковь с луком, после чего также пропускаем через мясорубку.

7. Добавляем к образовавшейся массе сливки и хорошо взбиваем блендером.

8. Переводим паштет в порционные емкости разравниваем и выкладываем сверху брусничное варенье.

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