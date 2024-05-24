Идеальный рецепт пельменей, которые никогда не распадаются

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Идеальный рецепт пельменей, которые никогда не распадаются

Теперь пельмени можно приобрести в любом магазине. Хотя такие полуфабрикаты и очень далеки от пельменей, приготовленных дома собственными руками, хозяйки довольно часто предпочитают их. А все потому, что многие не хотят возиться с тестом и переживают, что блюдо может разваливаться или слипаться.

Чтобы этого не произошло и домашние пельмени получились идеальными, следует обратить внимание на проверенный годами рецепт от фудблогера Юлии Сенич. В Instagram она рассказала, как приготовить идеальное тесто и что добавить в фарш, чтобы он не получился сухим.

Идеальный рецепт пельменей, которые никогда не распадаются
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Ингредиенты для теста

  • Мука – 600 гр
  • Холодная вода – 275 мл
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки

  • Фарш говядина-свинина – 400 гр
  • Лук – 2 шт
  • Холодная вода или бульон – 100 мл
  • Чеснок – 1-2 зуб
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. В холодную воду добавляем соль, вливаем уксус и подсолнечное масло. Просеиваем муку и замешиваем тугое тесто. Обматываем пищевой плёнкой и даем отдохнуть 20-30 мин.

Идеальный рецепт пельменей, которые никогда не распадаются

2. Для начинки в фарш натираем лук и чеснок на очень мелкой терке. Добавляем воду, соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешиваем.

Идеальный рецепт пельменей, которые никогда не распадаются

3. Тесто делим на две части. Одну часть кладем в пакет, чтобы не обветривалась. Вторую - раскатываем в тонкий пласт. Маленькой рюмкой вырезаем круги.

4. Выкладываем 1/2 ч.л. начинки в каждый пельмень. Хорошо защипываем края и выкладываем пельмени на поверхность, присыпанную мукой. Повторяем эти действия с остатком теста.

Идеальный рецепт пельменей, которые никогда не распадаются

5. Отвариваем пельмени в кипящей подсоленной воде с добавлением лавровых листьев и перца горошком в течение 5 мин после их поднятия на поверхность.

6. В готовые пельмени добавляем масло и чёрный перец.

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