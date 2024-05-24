Идеальный рецепт пельменей, которые никогда не распадаются
Теперь пельмени можно приобрести в любом магазине. Хотя такие полуфабрикаты и очень далеки от пельменей, приготовленных дома собственными руками, хозяйки довольно часто предпочитают их. А все потому, что многие не хотят возиться с тестом и переживают, что блюдо может разваливаться или слипаться.
Чтобы этого не произошло и домашние пельмени получились идеальными, следует обратить внимание на проверенный годами рецепт от фудблогера Юлии Сенич. В Instagram она рассказала, как приготовить идеальное тесто и что добавить в фарш, чтобы он не получился сухим.
Ингредиенты для теста
- Мука – 600 гр
- Холодная вода – 275 мл
- Уксус – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Фарш говядина-свинина – 400 гр
- Лук – 2 шт
- Холодная вода или бульон – 100 мл
- Чеснок – 1-2 зуб
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. В холодную воду добавляем соль, вливаем уксус и подсолнечное масло. Просеиваем муку и замешиваем тугое тесто. Обматываем пищевой плёнкой и даем отдохнуть 20-30 мин.
2. Для начинки в фарш натираем лук и чеснок на очень мелкой терке. Добавляем воду, соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешиваем.
3. Тесто делим на две части. Одну часть кладем в пакет, чтобы не обветривалась. Вторую - раскатываем в тонкий пласт. Маленькой рюмкой вырезаем круги.
4. Выкладываем 1/2 ч.л. начинки в каждый пельмень. Хорошо защипываем края и выкладываем пельмени на поверхность, присыпанную мукой. Повторяем эти действия с остатком теста.
5. Отвариваем пельмени в кипящей подсоленной воде с добавлением лавровых листьев и перца горошком в течение 5 мин после их поднятия на поверхность.
6. В готовые пельмени добавляем масло и чёрный перец.
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