Теперь пельмени можно приобрести в любом магазине. Хотя такие полуфабрикаты и очень далеки от пельменей, приготовленных дома собственными руками, хозяйки довольно часто предпочитают их. А все потому, что многие не хотят возиться с тестом и переживают, что блюдо может разваливаться или слипаться.

Чтобы этого не произошло и домашние пельмени получились идеальными, следует обратить внимание на проверенный годами рецепт от фудблогера Юлии Сенич. В Instagram она рассказала, как приготовить идеальное тесто и что добавить в фарш, чтобы он не получился сухим.

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Ингредиенты для теста

Мука – 600 гр

Холодная вода – 275 мл

Уксус – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Фарш говядина-свинина – 400 гр

Лук – 2 шт

Холодная вода или бульон – 100 мл

Чеснок – 1-2 зуб

Соль

Перец

Способ приготовления

1. В холодную воду добавляем соль, вливаем уксус и подсолнечное масло. Просеиваем муку и замешиваем тугое тесто. Обматываем пищевой плёнкой и даем отдохнуть 20-30 мин.

2. Для начинки в фарш натираем лук и чеснок на очень мелкой терке. Добавляем воду, соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешиваем.

3. Тесто делим на две части. Одну часть кладем в пакет, чтобы не обветривалась. Вторую - раскатываем в тонкий пласт. Маленькой рюмкой вырезаем круги.

4. Выкладываем 1/2 ч.л. начинки в каждый пельмень. Хорошо защипываем края и выкладываем пельмени на поверхность, присыпанную мукой. Повторяем эти действия с остатком теста.

5. Отвариваем пельмени в кипящей подсоленной воде с добавлением лавровых листьев и перца горошком в течение 5 мин после их поднятия на поверхность.

6. В готовые пельмени добавляем масло и чёрный перец.

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