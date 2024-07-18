Вареники с вишнями считаются классикой украинской народной кухни, полюбившейся миллионам людей. Но далеко не всегда вареники получаются удачно. Кое-где случается, что начинка выходит наружу, а сами вареники распадаются.

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Как правильно приготовить вареники с вишнями на пару, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. По ее рецепту это блюдо всегда получится удачным и никогда не распадется.

Ингредиенты для теста на 22 шт.

Кефир – 250 мл

Соль – щепотка

Сода – 1 ч.л.

Мука – 300 гр

Ингредиенты для начинки на 22 шт.

Вишни – 100 гр

Клубника – 100 гр

Сахар – по вкусу

Крахмал – 1 ст.л.

Дополнительные ингредиенты

Сливочное масло для смазки

Способ приготовления

1.К едва теплому кефиру добавляем соль и соду. Перемешиваем.

2. Просеиваем в кефир муку и в течение 2-3 минут замешиваем мягкое, немного липкое тесто.

3. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 15 минут.

4. Ягоды промываем от грязи, достаем кость из вишен и отрываем дупки. Клубнику нарезаем на маленькие кусочки.

5. Отдельно смешиваем сахар и крахмал.

6. Тесто обходим и раскатываем в пласт средней толщины. Не нужно делать тесто тонким.

7. Вырезаем круги среднего диаметра (~6см) и выкладываем начинку (максимум 2-3 вишни). Сверху посыпаем сахаром с крахмалом и хорошо защипываем края.

8. Варим на пару удобным для вас способом в течение 6 минут.

9. Смазываем сливочным маслом.

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