Идеальный рецепт вареников на пару: не слипнутся и не разлезутся при варке
Вареники с вишнями считаются классикой украинской народной кухни, полюбившейся миллионам людей. Но далеко не всегда вареники получаются удачно. Кое-где случается, что начинка выходит наружу, а сами вареники распадаются.
Как правильно приготовить вареники с вишнями на пару, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. По ее рецепту это блюдо всегда получится удачным и никогда не распадется.
Ингредиенты для теста на 22 шт.
- Кефир – 250 мл
- Соль – щепотка
- Сода – 1 ч.л.
- Мука – 300 гр
Ингредиенты для начинки на 22 шт.
- Вишни – 100 гр
- Клубника – 100 гр
- Сахар – по вкусу
- Крахмал – 1 ст.л.
Дополнительные ингредиенты
- Сливочное масло для смазки
Способ приготовления
1.К едва теплому кефиру добавляем соль и соду. Перемешиваем.
2. Просеиваем в кефир муку и в течение 2-3 минут замешиваем мягкое, немного липкое тесто.
3. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 15 минут.
4. Ягоды промываем от грязи, достаем кость из вишен и отрываем дупки. Клубнику нарезаем на маленькие кусочки.
5. Отдельно смешиваем сахар и крахмал.
6. Тесто обходим и раскатываем в пласт средней толщины. Не нужно делать тесто тонким.
7. Вырезаем круги среднего диаметра (~6см) и выкладываем начинку (максимум 2-3 вишни). Сверху посыпаем сахаром с крахмалом и хорошо защипываем края.
8. Варим на пару удобным для вас способом в течение 6 минут.
9. Смазываем сливочным маслом.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты вареников: