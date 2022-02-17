Идеальный шоколадный торт без выпечки за 5 минут: рецепт
Торты, для которых не нужно возиться с тестом, которые не требуют выпечки и не отнимают много времени на приготовление – это настоящая находка в современном мире. Более того, их сможет приготовить тот, кто ни разу не сталкивался с десертами. Всего 5 минут времени и будете наслаждаться изысканным лакомством.
Рецептом идеального торта в микроволновке, который можно приготовить всего за 5 минут, поделилась фудблогер Ольга Пуше (olga_pushe) на своей странице в Tik-Tok. (Для того чтобы посмотреть видео, досскрольте новость до конца).
Ингредиенты:
яйца – 1 шт
масло растительное – 1 ст. л.
молоко – 3-4 ст. л
сахар – 3-4 ст. л.
мука – 4 ст. л.
разрыхлитель – 1\2 ст. л.
какао – 2-3 ст. л.
Крем:
сметана
творог
сахар
Для начинки можно использовать фрукты, орехи по желанию.
Способ приготовления:
1. Яйцо, масло, молоко и сахар взбить венчиком.
2. Постепенно добавить муку, разрыхлитель и какао. Перемешать до однородности.
3. Получившееся густое тесто вылить в форму. Выпекать 3 минуты в микроволновке.
4. Для крема взбить все необходимые ингредиенты до однородной массы.
5. Готовый корж разделить на 2-3 одинаковых. Смазать кремом. Дать пропитаться в холодильнике.
@olga_pushe Это очень просто и вкусно, приготовит даже тот, кто не любит выпекать 👍 #торт #тортвмикроволновке #тортик #ольгапуше # готуюродным # люблюготовить
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