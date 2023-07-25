Сырный соус – это прекрасное дополнение к макаронам и блюдам из овощей, а также закускам и чипсам. В основе блюда, конечно, твердый сыр и ароматные приправы. Соус готовится очень легко и быстро.

Фудблогер Алекса с ником aleksa_litvish на своей странице в Insagram поделилась рецептом сырного соуса, который идеально подходит к запеченным овощам.

Ингредиенты:

масло сливочное – 1 ст. л.

мука – 1 ст. л.

сливки 10% – 150 мл (или молоко)

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сыр чедер – 100 г

паста Том Ка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. В кастрюле с толстым дном следует растопить сливочное масло и муку до однородной консистенции.

2. Далее добавить в массу сливки или молоко. Варить до загустения, постоянно помешивая.

3. Тем временем натереть или порезать сыр. Добавить в будущий соус вместе с пастой Том Ка. Готовить до загустения и однородной массы, постоянно помешивая.

4. В конце добавить специи: соль\сахар\перец. Готово!

Секрет: особенностью такого сырного соуса является использование пасты Том Ка. Она придает блюду легкую кислинку, делает вкус оригинальным и достаточно насыщенным. Если такой пасты нет, ее можно заменить устерским соусом.

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