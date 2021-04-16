Идеальный ужин выходного дня: элементарный рецепт

В выходные дни не особо хочется стоять у плиты и "ломать" голову над тем, что же приготовить, чтобы было и быстро, и сытно, и легко.
Редакция FoodOboz подготовила для вас два рецепта блюд скорого, а значит – идеального для выходного дня, рецепта.
Ну, и конечно же, мы советуем начать с аперитива. Даже один сухой мартини будет идеальным аперитивом. Старайтесь выбирать максимально простой напиток, в состав которого входит не более двух-трех ингредиентов.
Не рекомендуется останавливаться на сладких и десертных напитках, они лучше подойдут после основного приема пищи.
Легкий овощной салат
Ингредиенты:
1 пачка салатного микса.
250 г помидорок черри.
30 г зеленых или черных оливок.
3 ч.л. оливкого масла.
1 ч.л. лимонного сока.
Соль.
Перец.
Приготовление:
Салатный микс выкладываем в тарелку;
Оливки и черри нарезаем и добавляем в миску;
Смешиваем лимонный сок с маслом, этим же соусом и поливаем салат;
Солим и перчим по вкусу.
К этому салату просто идеально подойдет рыба!
Скумбрия-гриль с лимоном
Ингредиенты:
скумбрия – 2 шт.
лимон средний – 1 шт.
луковица средняя – 1 шт.
сушеный базилик – 1 ч.л.
соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
Размороженную скумбрию потрошим, промываем, делаем акуратно вдоль хребта с одной стороны глубокий надрез до реберных костей.
Солим, перчим, а в разрез на хребте, а также в брюшко добавляем лимон и по желанию лук.
Маринуем рыбу 3-4 час. После этого, хорошо замаринованную скумбрию выкладываем на решетку и жарим 15-20 минут над умеренно горячими углями.
К скумбрии идеально подойдет печеная картошка, а также – рис.
Ингредиенты:
Картошка – 7 шт;
Соль, перец, чеснок;
Растительное масло – 1-2ч.л.
Фольга.
Приготовление:
Картофель нарежьте, поперчите, посолите, и добавьте 1-2 чайных ложки растительного масла, перемешайте;
На лист фольги выложите картофель, заверните и выложите на противень и отправьте в духовку;
Запекать картошку стоит при температуре 170 градусов 30 минут;
Готовое блюдо можно подать прямо в фольге, украсив зеленью.
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