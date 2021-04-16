Идеальный ужин выходного дня: элементарный рецепт

В выходные дни не особо хочется стоять у плиты и "ломать" голову над тем, что же приготовить, чтобы было и быстро, и сытно, и легко.

Редакция FoodOboz подготовила для вас два рецепта блюд скорого, а значит – идеального для выходного дня, рецепта.

Ну, и конечно же, мы советуем начать с аперитива. Даже один сухой мартини будет идеальным аперитивом. Старайтесь выбирать максимально простой напиток, в состав которого входит не более двух-трех ингредиентов.

Не рекомендуется останавливаться на сладких и десертных напитках, они лучше подойдут после основного приема пищи.

Легкий овощной салат

Ингредиенты:

1 пачка салатного микса.

250 г помидорок черри.

30 г зеленых или черных оливок.

3 ч.л. оливкого масла.

1 ч.л. лимонного сока.

Соль.

Перец.

Приготовление:

Салатный микс выкладываем в тарелку; Оливки и черри нарезаем и добавляем в миску; Смешиваем лимонный сок с маслом, этим же соусом и поливаем салат; Солим и перчим по вкусу.

К этому салату просто идеально подойдет рыба!

Скумбрия-гриль с лимоном

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

лимон средний – 1 шт.

луковица средняя – 1 шт.

сушеный базилик – 1 ч.л.

соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Размороженную скумбрию потрошим, промываем, делаем акуратно вдоль хребта с одной стороны глубокий надрез до реберных костей. Солим, перчим, а в разрез на хребте, а также в брюшко добавляем лимон и по желанию лук. Маринуем рыбу 3-4 час. После этого, хорошо замаринованную скумбрию выкладываем на решетку и жарим 15-20 минут над умеренно горячими углями.

К скумбрии идеально подойдет печеная картошка, а также – рис.

Ингредиенты:

Картошка – 7 шт;

Соль, перец, чеснок;

Растительное масло – 1-2ч.л.

Фольга.

Приготовление:

Картофель нарежьте, поперчите, посолите, и добавьте 1-2 чайных ложки растительного масла, перемешайте; На лист фольги выложите картофель, заверните и выложите на противень и отправьте в духовку; Запекать картошку стоит при температуре 170 градусов 30 минут;

Готовое блюдо можно подать прямо в фольге, украсив зеленью.

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