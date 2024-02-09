Завтрак – самый важный прием пищи. Именно завтрак задает настроение и тон в течение дня, а также придает силы для продуктивной работы.

Недавно фудблогер с ником healthydemure в Instagram рассказала о собственном интересном варианте завтрака. Он вкусный, питательный и полезный, а еще готовится из доступных ингредиентов. Речь идет о рисовой молочной каше в сочетании с творожной запеканкой с бананом.

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Ингредиенты для рисовой каши на 2-3 порции

Рис – 100 гр

Молоко – 400 мл

Вода – 200 мл

Сахар – 1 ст.л.

Сливочное масло – 20 гр

Соль – щепотка

Ванилин – щепотка

Способ приготовления

1. Соединяем молоко и воду, добавляем щепотку соли и ванилина.

2. Когда смесь начнет вскипать, добавляем рис, перемешиваем и варим на медленном огне в течение 15 минут.

4. В конце добавляем сливочное масло.

Ингредиенты для творожной запеканки

Творог – 400-500 гр

Яйца – 2 шт

Манная крупа – 2 ст.л.

Мед – 2 ч.л.

Ванилин – мелочь

Способ приготовления

1. В отдельной емкости смешать все ингредиенты до однородности.

2. Если сыр слишком зернист, массу можно взбить блендером и оставить на 30 минут для набухания манной крупы.

3. Выкладываем тесто в форму и отправляем в духовку на 30-35 минут при 180 градусах с конвекцией.

4. При подаче на тарелку выкладываем сметану с бананом.

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