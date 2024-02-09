Идеальный вариант завтрака, который понравится даже детям
Завтрак – самый важный прием пищи. Именно завтрак задает настроение и тон в течение дня, а также придает силы для продуктивной работы.
Недавно фудблогер с ником healthydemure в Instagram рассказала о собственном интересном варианте завтрака. Он вкусный, питательный и полезный, а еще готовится из доступных ингредиентов. Речь идет о рисовой молочной каше в сочетании с творожной запеканкой с бананом.
Ингредиенты для рисовой каши на 2-3 порции
- Рис – 100 гр
- Молоко – 400 мл
- Вода – 200 мл
- Сахар – 1 ст.л.
- Сливочное масло – 20 гр
- Соль – щепотка
- Ванилин – щепотка
Способ приготовления
1. Соединяем молоко и воду, добавляем щепотку соли и ванилина.
2. Когда смесь начнет вскипать, добавляем рис, перемешиваем и варим на медленном огне в течение 15 минут.
4. В конце добавляем сливочное масло.
Ингредиенты для творожной запеканки
- Творог – 400-500 гр
- Яйца – 2 шт
- Манная крупа – 2 ст.л.
- Мед – 2 ч.л.
- Ванилин – мелочь
Способ приготовления
1. В отдельной емкости смешать все ингредиенты до однородности.
2. Если сыр слишком зернист, массу можно взбить блендером и оставить на 30 минут для набухания манной крупы.
3. Выкладываем тесто в форму и отправляем в духовку на 30-35 минут при 180 градусах с конвекцией.
4. При подаче на тарелку выкладываем сметану с бананом.
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