Идеальный яблочный штрудель к чаю за 20 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
3,2 т.
Вкусный штрудель

Если вам хочется приготовить простое, но вкусное угощение к чаю, прекрасным вариантом станет – яблочный штрудель. Основой которого являются яблоки и слоенное тесто.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram простым рецептом очень вкусного штруделя с яблоками, корицей и ванилью, который станет отличным угощением к чаю и, как вариант даже праздничного десерта, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Свежие яблоки для штруделя
Видео дня

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное бездрожжевое – 500 г

  • Яблоки – 1 кг

  • Орехи – 50 г

Орехи для начинки

  • Изюм – 100 г

  • Масло сливочное – 70-100 г

  • Корица молотая – 1/2 ст. л.

Сливочное масло

  • Ванильный сахар – 1/2 ст. л.

  • Яйцо куриное – 1 шт.

    ​​​​​​​

    ​​​​​​​

Яблоки для начинки

  • Сахарная пудра – 1-2 ст. л.

  • Мука на подпыл рабочего места – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Залейте изюм кипятком и оставьте.

2. Яблоки почистите и нарежьте кубиком.

Домашний штрудель с яблоками

3. Измельчите орехи ножом.

4. Переложите нарезанные яблоки в сковороду, протушите 3-4 минуты.

Приготовление начинки

5. Переложите в миску, добавьте корицу, ванильный сахар, изюм, орехи, перемешайте.

6. Раскатайте тесто.

Слоеное тесто для штруделя

7. Выложите на середину штруделя начинку, присыпьте ее сахарной и сверху на начинку положите сливочное масло, аккуратно сверните.

Домашний вкусный штрудель

8. Переложите готовый штрудель на противень застеленный пергаментом.

Домашний штрудель

9. Взбейте яйца и смажьте штрудель.

Яблочный штрудель

10. Поставьте его в духовку на 20-25 минут при 180 С.

Вкусный штрудель

Блюдо получится очень вкусным, ароматным и в меру сладким.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Обращение коллектива

Сейчас мы готовим

Все рецепты