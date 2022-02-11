Идеальный яблочный штрудель к чаю за 20 минут
Если вам хочется приготовить простое, но вкусное угощение к чаю, прекрасным вариантом станет – яблочный штрудель. Основой которого являются яблоки и слоенное тесто.
Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram простым рецептом очень вкусного штруделя с яблоками, корицей и ванилью, который станет отличным угощением к чаю и, как вариант даже праздничного десерта, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Тесто слоеное бездрожжевое – 500 г
Яблоки – 1 кг
Орехи – 50 г
Изюм – 100 г
Масло сливочное – 70-100 г
Корица молотая – 1/2 ст. л.
Ванильный сахар – 1/2 ст. л.
Яйцо куриное – 1 шт.
Сахарная пудра – 1-2 ст. л.
Мука на подпыл рабочего места – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Залейте изюм кипятком и оставьте.
2. Яблоки почистите и нарежьте кубиком.
3. Измельчите орехи ножом.
4. Переложите нарезанные яблоки в сковороду, протушите 3-4 минуты.
5. Переложите в миску, добавьте корицу, ванильный сахар, изюм, орехи, перемешайте.
6. Раскатайте тесто.
7. Выложите на середину штруделя начинку, присыпьте ее сахарной и сверху на начинку положите сливочное масло, аккуратно сверните.
8. Переложите готовый штрудель на противень застеленный пергаментом.
9. Взбейте яйца и смажьте штрудель.
10. Поставьте его в духовку на 20-25 минут при 180 С.
Блюдо получится очень вкусным, ароматным и в меру сладким.
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