Идеальный яблочный штрудель к чаю за 20 минут

Если вам хочется приготовить простое, но вкусное угощение к чаю, прекрасным вариантом станет – яблочный штрудель. Основой которого являются яблоки и слоенное тесто.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram простым рецептом очень вкусного штруделя с яблоками, корицей и ванилью, который станет отличным угощением к чаю и, как вариант даже праздничного десерта, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое – 500 г

Яблоки – 1 кг

Орехи – 50 г

Изюм – 100 г

Масло сливочное – 70-100 г

Корица молотая – 1/2 ст. л.

Ванильный сахар – 1/2 ст. л.

Яйцо куриное – 1 шт. ​​​​​​​ ​​​​​​​

Сахарная пудра – 1-2 ст. л.

Мука на подпыл рабочего места – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Залейте изюм кипятком и оставьте.

2. Яблоки почистите и нарежьте кубиком.

3. Измельчите орехи ножом.

4. Переложите нарезанные яблоки в сковороду, протушите 3-4 минуты.

5. Переложите в миску, добавьте корицу, ванильный сахар, изюм, орехи, перемешайте.

6. Раскатайте тесто.

7. Выложите на середину штруделя начинку, присыпьте ее сахарной и сверху на начинку положите сливочное масло, аккуратно сверните.

8. Переложите готовый штрудель на противень застеленный пергаментом.

9. Взбейте яйца и смажьте штрудель.

10. Поставьте его в духовку на 20-25 минут при 180 С.

Блюдо получится очень вкусным, ароматным и в меру сладким.

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