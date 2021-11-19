Идеальный завтрак: воздушная творожная запеканка с айвой

Говоря о правильном питании важно не забывать о балансе. Нет ничего здорового в том, чтобы есть один только обезжиренный творог каждое утро. Поэтому сегодня мы хотим предложить рецепт творожной запеканки с прекрасным сезонным фруктом айвой. Айву можно заменить на что угодно: сливы, персики и даже простые яблоки подойдут.

Ингредиенты:

1. Творог 9% – 200 гр

2. Ванильный сахар – 1 пакетик

3. Яйцо – 1 шт.

4. Мука – 1 ст.л

5. Слоеное тесто

6. Айва – 1/2 шт

7. Мед – 1 ст.л

8. Корица – 1 палочка

9. Желток – 1 шт.

Способ приготовления смотрите на видео:

А еще мы с вами приготовим традиционный Венецианский аперитив- Select Spritz. Это, как я его называю, Венеция в бокале. Этот традиционный аперитив производится в Италии с 1920 года компанией "Fratelli Pilla & C.". То есть он всего на пару лет младше, чем Aperol. Представляете, этот ликер именно по этому рецепту делают вот уже больше ста лет!

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