Идеи заправок к любому салату от Евгения Клопотенка
Заправка – неотъемлемый компонент салата. Именно от нее зависит, какие вкусовые ноты будут у вашего блюда: сладковатые, пряные, с горчинкой, с кислинкой. Известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своем сайте поделился идеями простых заправок, которые подойдут к любому салату.
Пряная заправка
Ингредиенты:
Масло (нерафинированное) – 500 мл
Орегано (сушеный) – 1 ст.л
Базилик (сушеный) – 1 ст.л
Тимьян (сушеный) – 1 ст.л
Мята (сушеная) – 1ст.л
Перец горошком – 5-7 штук
Способ приготовления:
Масло нагрейте примерно до 75 градусов.
Душистый перец подсушите на горячей сковороде.
Добавьте специи: орегано, базилик, тимьян и мяту.
Перелейте в стеклянную тару. Дайте настояться в течение 7 дней.
Острая заправка
Ингредиенты:
Масло (нерафинированное) – 500 мл
Полынь (сушеная) – 1 ст.л
Перец чили – 0,5 шт
Чеснок – 2 зубца
Апельсин (сушеный) – 2 слайса
Груша (сушеная) – 2 слайса
Способ приготовления:
Масло нагрейте примерно до 75 градусов.
Фруктовые слайсы нарежьте кусочками. Чеснок раздавите.
Смешайте все ингредиенты: зубчики чеснока, фрукты, сушеную полынь и перец чили с маслом.
Перелейте в стеклянную посуду. Дайте настояться в течение 7 дней.
Ароматная заправка
Ингредиенты:
Масло (нерафинированное) – 500 мл
Листья смородины – 3 шт
Липа (сушеная) – 2 ст.л
Цедра лимона – 2 ст.л
Соус (рыбный или соевый) - 0,5 ст.л
Способ приготовления:
Масло нагрейте примерно до 75 градусов.
Листья смородины, сушеную липу и цедру лимона смешайте.
Залейте горячим маслом. Добавьте соус и перемешайте.
Перелейте в стеклянную тару. Дайте настояться в течение 7 дней.
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