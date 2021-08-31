Идеи заправок к любому салату от Евгения Клопотенка

Заправка – неотъемлемый компонент салата. Именно от нее зависит, какие вкусовые ноты будут у вашего блюда: сладковатые, пряные, с горчинкой, с кислинкой. Известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своем сайте поделился идеями простых заправок, которые подойдут к любому салату.

Пряная заправка

Ингредиенты:

Масло (нерафинированное) – 500 мл

Орегано (сушеный) – 1 ст.л

Базилик (сушеный) – 1 ст.л

Тимьян (сушеный) – 1 ст.л

Мята (сушеная) – 1ст.л

Перец горошком – 5-7 штук

Способ приготовления:

Масло нагрейте примерно до 75 градусов. Душистый перец подсушите на горячей сковороде. Добавьте специи: орегано, базилик, тимьян и мяту. Перелейте в стеклянную тару. Дайте настояться в течение 7 дней.

Острая заправка

Ингредиенты:

Масло (нерафинированное) – 500 мл

Полынь (сушеная) – 1 ст.л

Перец чили – 0,5 шт

Чеснок – 2 зубца

Апельсин (сушеный) – 2 слайса

Груша (сушеная) – 2 слайса

Способ приготовления:

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Масло нагрейте примерно до 75 градусов. Фруктовые слайсы нарежьте кусочками. Чеснок раздавите. Смешайте все ингредиенты: зубчики чеснока, фрукты, сушеную полынь и перец чили с маслом. Перелейте в стеклянную посуду. Дайте настояться в течение 7 дней.

Ароматная заправка

Ингредиенты:

Масло (нерафинированное) – 500 мл

Листья смородины – 3 шт

Липа (сушеная) – 2 ст.л

Цедра лимона – 2 ст.л

Соус (рыбный или соевый) - 0,5 ст.л

Способ приготовления:

Масло нагрейте примерно до 75 градусов. Листья смородины, сушеную липу и цедру лимона смешайте. Залейте горячим маслом. Добавьте соус и перемешайте. Перелейте в стеклянную тару. Дайте настояться в течение 7 дней.

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