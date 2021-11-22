Имбирное детское печенье, которое элементарно готовится: секретами поделились фудблогерши
Имбирное печенье – лучшее зимнее угощение, которое очень просто готовится. Главное – выбрать хорошую муку и подобрать рецепт, благодаря которому вы и получите вкусное угощение.
Кулинар, фублогер Ольга Матвей поделилась простейший рецептом вкусного имбирного печенья, которое просто обожают дети, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Имбирное печенье
Ингредиенты:
мука – 220 г
сахар – 70 г
сода – 0,5 ч. л.
корица – 1 ч. л.
гвоздика – 1 ч. л.
разрыхлитель – 0,5 ч. л.
имбирь – 2 ч. л.
соль – щепотка
банан – 100 г
натертый имбирь – 2 ч. л.
сливочное масло – 2 ст. л.
подсолнечное масло – 2 ст. л.
цедра лимона – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду, соль, корицу, гвоздику, все перемешайте.
2. Добавьте цедру лимона, имбирь, натертый банан и сливочное масло, хорошо перемешайте.
3. Форму для запекания застелите пергаментом, готовое тесто просто отщипывайте и руками формируйте шарики, слегка придавите каждый, выложите на пергамент и "пройдитесь" вилкой.
4. Готовое печенье поставьте в горячую духовку, выпекайте 10 минут при 200 С.
Угощение будет отлично сочетаться с чаем, кофе, горячим какао.
Медовое печенье по рецепту фудблогера Ольги carrot.raw
Ингредиенты:
мед или сироп топинамбура – 100 г
вода теплая – 50 г
кокосовое масло (или масло ГХИ) – 50 г
безглютеновая смесь от гранец – 200 г
0,5 ч. л. соды + 1 ч. л. яблочного уксуса или лимонный сок
специи (корица, имбирь, кардамон) – по вкусу
Способ приготовления:
1.Смешайте воду с медом, маслом и специями в сотейнике, поставьте на огонь, снитесь, как только появится пузырьки.
2. В отдельной чашке смешайте муку и соду.
3. Смешайте обе массы, добавьте уксус и замесите руками тесто.
4. Обязательно готовое тесто отправьте в холодильник на 30 минут.
5. После раскатайте, переложите на противень и выпекайте 7-10 минут при 180 С.
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