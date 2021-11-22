Имбирное детское печенье, которое элементарно готовится: секретами поделились фудблогерши

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашнее имбирное печенье

Имбирное печенье – лучшее зимнее угощение, которое очень просто готовится. Главное – выбрать хорошую муку и подобрать рецепт, благодаря которому вы и получите вкусное угощение.

Кулинар, фублогер Ольга Матвей поделилась простейший рецептом вкусного имбирного печенья, которое просто обожают дети, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Имбирное печенье

Домашнее печенье

Ингредиенты:

  • мука – 220 г

  • сахар – 70 г

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  • сода – 0,5 ч. л.

  • корица – 1 ч. л.

  • гвоздика – 1 ч. л.

  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.

  • имбирь – 2 ч. л.

  • соль – щепотка

  • банан – 100 г

  • натертый имбирь – 2 ч. л.

  • сливочное масло – 2 ст. л.

  • подсолнечное масло – 2 ст. л.

  • цедра лимона – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

Как правильно приготовить имбирное печенье дома

1. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду, соль, корицу, гвоздику, все перемешайте.

2. Добавьте цедру лимона, имбирь, натертый банан и сливочное масло, хорошо перемешайте.

3. Форму для запекания застелите пергаментом, готовое тесто просто отщипывайте и руками формируйте шарики, слегка придавите каждый, выложите на пергамент и "пройдитесь" вилкой.

4. Готовое печенье поставьте в горячую духовку, выпекайте 10 минут при 200 С.

Угощение будет отлично сочетаться с чаем, кофе, горячим какао.

Медовое печенье по рецепту фудблогера Ольги carrot.raw

Тесто для медового печенья

Ингредиенты:

  • мед или сироп топинамбура – 100 г

  • вода теплая – 50 г

  • кокосовое масло (или масло ГХИ) – 50 г

  • безглютеновая смесь от гранец – 200 г

  • 0,5 ч. л. соды + 1 ч. л. яблочного уксуса или лимонный сок

  • специи (корица, имбирь, кардамон) – по вкусу

Способ приготовления:

1.Смешайте воду с медом, маслом и специями в сотейнике, поставьте на огонь, снитесь, как только появится пузырьки.

2. В отдельной чашке смешайте муку и соду.

3. Смешайте обе массы, добавьте уксус и замесите руками тесто.

4. Обязательно готовое тесто отправьте в холодильник на 30 минут.

5. После раскатайте, переложите на противень и выпекайте 7-10 минут при 180 С.

Как приготовить медовое печенье дома

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