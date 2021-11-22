Имбирное детское печенье, которое элементарно готовится: секретами поделились фудблогерши

Имбирное печенье – лучшее зимнее угощение, которое очень просто готовится. Главное – выбрать хорошую муку и подобрать рецепт, благодаря которому вы и получите вкусное угощение.

Кулинар, фублогер Ольга Матвей поделилась простейший рецептом вкусного имбирного печенья, которое просто обожают дети, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Имбирное печенье

Ингредиенты:

мука – 220 г

сахар – 70 г

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сода – 0,5 ч. л.

корица – 1 ч. л.

гвоздика – 1 ч. л.

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

имбирь – 2 ч. л.

соль – щепотка

банан – 100 г

натертый имбирь – 2 ч. л.

сливочное масло – 2 ст. л.

подсолнечное масло – 2 ст. л.

цедра лимона – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду, соль, корицу, гвоздику, все перемешайте.

2. Добавьте цедру лимона, имбирь, натертый банан и сливочное масло, хорошо перемешайте.

3. Форму для запекания застелите пергаментом, готовое тесто просто отщипывайте и руками формируйте шарики, слегка придавите каждый, выложите на пергамент и "пройдитесь" вилкой.

4. Готовое печенье поставьте в горячую духовку, выпекайте 10 минут при 200 С.

Угощение будет отлично сочетаться с чаем, кофе, горячим какао.

Медовое печенье по рецепту фудблогера Ольги carrot.raw

Ингредиенты:

мед или сироп топинамбура – 100 г

вода теплая – 50 г

кокосовое масло (или масло ГХИ) – 50 г

безглютеновая смесь от гранец – 200 г

0,5 ч. л. соды + 1 ч. л. яблочного уксуса или лимонный сок

специи (корица, имбирь, кардамон) – по вкусу

Способ приготовления:

1.Смешайте воду с медом, маслом и специями в сотейнике, поставьте на огонь, снитесь, как только появится пузырьки.

2. В отдельной чашке смешайте муку и соду.

3. Смешайте обе массы, добавьте уксус и замесите руками тесто.

4. Обязательно готовое тесто отправьте в холодильник на 30 минут.

5. После раскатайте, переложите на противень и выпекайте 7-10 минут при 180 С.

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