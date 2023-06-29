Дрожжевое – это универсальное тесто для соленой и сладкой выпечки: пирогов, пирожков, булочек, хлеба. При правильном приготовлении оно получается мягкое, пористое, пышное и дольше хранится в готовом виде. К тому же его можно даже замораживать.

Редакция FoodOboz собрала информацию и поделится с вами главными секретами приготовления дрожжевого теста.

Секрет 1 – сливочное масло

Главное правило – сливочное масло нужно добавлять в тесто теплым, но ни в коем случае не растопленным и горячим. Эта ошибка препятствует дрожжам расти, в результате тесто не поднимается, как того хотелось бы.

Видео дня

Секрет 2 – соль

Практически во всех рецептах дрожжевого теста в составе есть соль. И почти все хозяйки прибавляют ее в начале приготовления. Это категорически нельзя делать, эта ошибка нарушает текстуру теста. Добавлять соль нужно в конце приготовления и желательно смешать предварительно с мукой.

Секрет 3 – дрожжи

Для приготовления теста есть два вида дрожжей: сухие и свежие. В общем, заметной разницы между не существует. В случае с первым тесто вы приготовите в два раза быстрее, во втором, соответственно, это длительный процесс. Единственное помнить правильное соотношение между ними: 1 п быстрорастворимых сухих дрожжей равно 25 г свежих дрожжей.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: