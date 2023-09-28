Украинцы готовят икру, французы – рататуй, а итальянцы – капонату. Не сложно догадаться, что в основе блюда, ведь все максимально просто: сезонные овощи, а именно баклажаны, перец, томаты, чеснок, а также пикантные специи. Яркий вкус капонате придают еще каперсы и базилик, делая ее ароматной и пикантной.

Шеф-повар Ольга Мартыновская (olga_martynovska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом капонаты из баклажанов на зиму.

Ингредиенты:

баклажаны

томаты

лук

корень или стебель сельдерея

сладкий перец

чеснок

базилик

сахар

каперсы

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соль

семена фенхеля

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить овощи, а именно почистить и порезать все кубиками: баклажан, томат, лук, сельдерей, перец и чеснок.

2. Все порезанные овощи, кроме томатов, нужно выложить на противень и запечь в духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут.

3. К запеченным овощам добавить томаты, базилик, немного сахара, каперсы, соль и семена фенхеля. Переложить в кастрюлю и томаты на слабом огне 1 час.

4. На этом этапе можно разложить горячую капонату в стерильные банки и закатать крышками. Готово!

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