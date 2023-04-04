"Панеттоне" – это пышная итальянская паска. Тесто готовится на молоке, а для начинки используется большое количество сухофруктов. Особенно важно правильно сделать закуваску, чтобы текстура внутри была пористой и мягкой.

Идея приготовления итальянской паски "Панеттоне" опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником daria_dish в Instagram.

Бига (готовим с вечера):

Ингредиенты:

мука – 100 г

теплая вода – 75 мл

живые дрожжи – 10 г

соль – щепотка

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Ингредиенты для теста:

мука – 360 г

молоко теплое – 110 г

живые дрожжи – 30 г

масло – 135 г

сахар – 100 г

соль – 5 г

желтки – 110 г (6 шт)

цукаты – 200 г (по вашему вкусу), замачиваем в 200 мл жидкости на ночь (100 мл рома (он испарится) и 100 мл апельсинового сока)

Ингредиенты для помадки:

белок – 30 г

сахар – 40 г

миндальная мука – 15 г

Способ приготовления:

1. Для биги разводим дрожжи в теплой воде и добавляем муку и соль. Вымешиваем 5 минут и оставляем на 3 часа при комнатной температуре, после чего еще раз мешаем и в холодильник на 10 часов.

2. Для теста в теплом молоке разводим дрожжи и смешиваем с желтками. Высыпаем муку, сахар и вымешиваем 5 минут.

3. Далее добавляем бигу, еще 5 минут мешаем и отправляем в холодильник на 20 минут. Теперь вымешиваем с маслом комнатной температуры 15 минут (не бойтесь, что тесто мягкое и липнет, просто дайте ему время и хорошо выминайте руками).

4. Осталось добавить цукаты, перемешать и отставить на 3 часа.

5. Теста получается 1200-1300 г – это 3 формы по 400 г. В форме даем постоять еще 3 часа.

6. Смазываем сверху помадкой и отправляем в разогретую духовку при температуре 180 градусов после чего сразу убавляем до 160 градусов и выпекаем 40 минут.

7. Готовые пасочки нанизываем на любую палочку и ставим остыть вверх дном.

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