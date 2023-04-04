Итальянская паска "Панеттоне": как сделать пышное тесто
"Панеттоне" – это пышная итальянская паска. Тесто готовится на молоке, а для начинки используется большое количество сухофруктов. Особенно важно правильно сделать закуваску, чтобы текстура внутри была пористой и мягкой.
Идея приготовления итальянской паски "Панеттоне" опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником daria_dish в Instagram.
Бига (готовим с вечера):
Ингредиенты:
- мука – 100 г
- теплая вода – 75 мл
- живые дрожжи – 10 г
- соль – щепотка
Ингредиенты для теста:
- мука – 360 г
- молоко теплое – 110 г
- живые дрожжи – 30 г
- масло – 135 г
- сахар – 100 г
- соль – 5 г
- желтки – 110 г (6 шт)
- цукаты – 200 г (по вашему вкусу), замачиваем в 200 мл жидкости на ночь (100 мл рома (он испарится) и 100 мл апельсинового сока)
Ингредиенты для помадки:
- белок – 30 г
- сахар – 40 г
- миндальная мука – 15 г
Способ приготовления:
1. Для биги разводим дрожжи в теплой воде и добавляем муку и соль. Вымешиваем 5 минут и оставляем на 3 часа при комнатной температуре, после чего еще раз мешаем и в холодильник на 10 часов.
2. Для теста в теплом молоке разводим дрожжи и смешиваем с желтками. Высыпаем муку, сахар и вымешиваем 5 минут.
3. Далее добавляем бигу, еще 5 минут мешаем и отправляем в холодильник на 20 минут. Теперь вымешиваем с маслом комнатной температуры 15 минут (не бойтесь, что тесто мягкое и липнет, просто дайте ему время и хорошо выминайте руками).
4. Осталось добавить цукаты, перемешать и отставить на 3 часа.
5. Теста получается 1200-1300 г – это 3 формы по 400 г. В форме даем постоять еще 3 часа.
6. Смазываем сверху помадкой и отправляем в разогретую духовку при температуре 180 градусов после чего сразу убавляем до 160 градусов и выпекаем 40 минут.
7. Готовые пасочки нанизываем на любую палочку и ставим остыть вверх дном.
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