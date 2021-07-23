Итальянская пицца: раскрыт главный секрет приготовления
Кто же не любит вкусную, ароматную пиццу с сыром, колбасой, овощами, да еще и на хорошем тесте. Конечно же, каждая хозяйка мечтает приготовить настоящую итальянскую, такую ароматную и необычайно вкусную пиццу, но, это задача не из легких.
Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами главными секретами приготовления настоящей итальянской пиццы и, конечно же, вкусным рецептом.
Основа любой пиццы – тесто, но, чтобы оно получилось вкусным и мягким, нужно соблюдать некоторые правила:
Обязательно просеивайте муку, так тесто насытится кислород и будет воздушным.
Дрожжи должны быть свежими, так они точно не дадут плохой запах блюду.
Тесто нужно настаивать только в теплом месте без сквозняков.
А уже готовое нужно вымешивать до тех пор, пока не перестанет прилипать к рукам.
Воду для теста всегда используйте холодную, это позволит сохранить его эластичность.
Добавляйте оливковое масло, оно даст очень приятный аромат тесту.
Рецепт пиццы с салями, грибами и сыром
Ингредиенты:
вода – 1 стакана
пшеничная мука – 2 стакана
сухие дрожжи – 1 ч. л.
подсолнечное масло – 3 ст. л.
томатный соус – 6 ст. л.
помидоры – 1 шт.
салями – 100 г
шампиньоны – 4 шт.
сыр моцарелла – 300 г
сахар 1 ч. л.
соль – 2 ч. л.
Способ приготовления:
Сделайте опару: хорошо нагрейте молоко, вылейте его в небольшую миску, добавьте дрожжи, сахар, соль,
воду и 1 стакан муки, перемешиваем и оставляем на 15 минут, пока дрожжи "забродят".
По истечению времени просейте
в большую миску оставшуюся муку, добавьте соль, оливковое масло и опару, хорошо замешиваем тесто, чтобы оно получилось плотным и эластичным.
Выкладываем тесто на поверхность, хорошо вымешиваем, добавляя муку по мере надобности.
После – смажьте растительным маслом и обязательно накройте пищевой пленкой, поставьте в теплое место на 2 часа, чтобы тесто увеличилось в несколько раз.
Когда тесто будет полностью готовым, раздело его на несколько частей, каждая и будет отдельной основой для пиццы.
Самое главное – не раскачивайте тесто скалкой, а вытяните руками так, чтобы она получилась тонкой.
Смажьте противень оливковым маслом, выложите тесто, смажьте томатным соусом.
Нарежьте кольцами помидоры, шампиньоны, салями и выложите на тесто в один слой.
Натрите сыр и присыпьте сверху.
Отправьте пиццу в духовку на 10-15 минут при 190 С.
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