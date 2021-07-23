Итальянская пицца: раскрыт главный секрет приготовления

Кто же не любит вкусную, ароматную пиццу с сыром, колбасой, овощами, да еще и на хорошем тесте. Конечно же, каждая хозяйка мечтает приготовить настоящую итальянскую, такую ароматную и необычайно вкусную пиццу, но, это задача не из легких.

Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами главными секретами приготовления настоящей итальянской пиццы и, конечно же, вкусным рецептом.

Основа любой пиццы – тесто, но, чтобы оно получилось вкусным и мягким, нужно соблюдать некоторые правила:

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Обязательно просеивайте муку, так тесто насытится кислород и будет воздушным. Дрожжи должны быть свежими, так они точно не дадут плохой запах блюду. Тесто нужно настаивать только в теплом месте без сквозняков. А уже готовое нужно вымешивать до тех пор, пока не перестанет прилипать к рукам. Воду для теста всегда используйте холодную, это позволит сохранить его эластичность. Добавляйте оливковое масло, оно даст очень приятный аромат тесту.

Рецепт пиццы с салями, грибами и сыром

Ингредиенты:

вода – 1 стакана

пшеничная мука – 2 стакана

сухие дрожжи – 1 ч. л.

подсолнечное масло – 3 ст. л.

томатный соус – 6 ст. л.

помидоры – 1 шт.

салями – 100 г

шампиньоны – 4 шт.

сыр моцарелла – 300 г

сахар 1 ч. л.

соль – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Сделайте опару: хорошо нагрейте молоко, вылейте его в небольшую миску, добавьте дрожжи, сахар, соль, воду и 1 стакан муки, перемешиваем и оставляем на 15 минут, пока дрожжи "забродят". По истечению времени просейте в большую миску оставшуюся муку, добавьте соль, оливковое масло и опару, хорошо замешиваем тесто, чтобы оно получилось плотным и эластичным. Выкладываем тесто на поверхность, хорошо вымешиваем, добавляя муку по мере надобности. После – смажьте растительным маслом и обязательно накройте пищевой пленкой, поставьте в теплое место на 2 часа, чтобы тесто увеличилось в несколько раз. Когда тесто будет полностью готовым, раздело его на несколько частей, каждая и будет отдельной основой для пиццы. Самое главное – не раскачивайте тесто скалкой, а вытяните руками так, чтобы она получилась тонкой. Смажьте противень оливковым маслом, выложите тесто, смажьте томатным соусом. Нарежьте кольцами помидоры, шампиньоны, салями и выложите на тесто в один слой. Натрите сыр и присыпьте сверху. Отправьте пиццу в духовку на 10-15 минут при 190 С.

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