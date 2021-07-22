Итальянский омлет с помидорами и моцареллой на завтрак

Если вы хотите на завтрак вкусное и полезное блюдо, лучшим вариантом, конечно же, станет – легкий, воздушный омлет с молоком и без. Если к нему добавить овощи, зелень, сыр – будет еще вкуснее.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом сочного, вкусного, полезного итальянского омлета – фриттаты, к которому можно добавить грибы, мясо, а также – заменить ингредиенты на свой вкус, от этого блюдо только приобретете новый вкус.

Ингредиенты:

молоко – 50 мл

яйца – 6 шт.

помидоры – 2 шт.

болгарский перец – 1/2 шт.

сыр моцарелла – 200 г

базилик – 5 листиков

оливковое масло – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Видео дня

Способ приготовления:

Помойте овощи, перец очистите от семечек, нарежьте соломкой. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожу, нарежьте произвольно. Базилик помойте и измельчите. Яйца взбейте с солью, добавьте молоко, посолите, поперчите и перемешайте. Натрите на терке моцареллу. Обязательно возьмите сковороду со съемной ручкой, разогрейте и налейте масло, вылейте молочно-яичную смесь, сверху – перец, помидоры, зелень и притрусите натертой моцареллой. Жарим около 5-7 минут на плите. Затем переставляем в духовку на 10 минут при 180 С.

Подавать блюдо лучше всего горячим и со свежими овощами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно выбрать и приготовить рапанов дома, чтобы это было вкусно и безопасно.

Как сделать идеальное тесто для пельмене дома, чтобы оно было не "забитым", эластичным и вкусным.