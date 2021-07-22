Итальянский омлет с помидорами и моцареллой на завтрак

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить домашнюю фритатту

Если вы хотите на завтрак вкусное и полезное блюдо, лучшим вариантом, конечно же, станет – легкий, воздушный омлет с молоком и без. Если к нему добавить овощи, зелень, сыр – будет еще вкуснее.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом сочного, вкусного, полезного итальянского омлета – фриттаты, к которому можно добавить грибы, мясо, а также – заменить ингредиенты на свой вкус, от этого блюдо только приобретете новый вкус.

Ингредиенты:

  • молоко – 50 мл

  • яйца – 6 шт.

  • помидоры – 2 шт.

  • болгарский перец – 1/2 шт.

  • сыр моцарелла – 200 г

  • базилик – 5 листиков

  • оливковое масло – 1-2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Помойте овощи, перец очистите от семечек, нарежьте соломкой.

  2. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожу, нарежьте произвольно.

  3. Базилик помойте и измельчите.

  4. Яйца взбейте с солью, добавьте молоко, посолите, поперчите и перемешайте.

  5. Натрите на терке моцареллу.

  6. Обязательно возьмите сковороду со съемной ручкой, разогрейте и налейте масло, вылейте молочно-яичную смесь, сверху – перец, помидоры, зелень и притрусите натертой моцареллой.

  7. Жарим около 5-7 минут на плите.

  8. Затем переставляем в духовку на 10 минут при 180 С.

Подавать блюдо лучше всего горячим и со свежими овощами.

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