Итальянский омлет с помидорами и моцареллой на завтрак
Если вы хотите на завтрак вкусное и полезное блюдо, лучшим вариантом, конечно же, станет – легкий, воздушный омлет с молоком и без. Если к нему добавить овощи, зелень, сыр – будет еще вкуснее.
Редакция FoodOboz делится с вами рецептом сочного, вкусного, полезного итальянского омлета – фриттаты, к которому можно добавить грибы, мясо, а также – заменить ингредиенты на свой вкус, от этого блюдо только приобретете новый вкус.
Ингредиенты:
молоко – 50 мл
яйца – 6 шт.
помидоры – 2 шт.
болгарский перец – 1/2 шт.
сыр моцарелла – 200 г
базилик – 5 листиков
оливковое масло – 1-2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте овощи, перец очистите от семечек, нарежьте соломкой.
Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожу, нарежьте произвольно.
Базилик помойте и измельчите.
Яйца взбейте с солью, добавьте молоко, посолите, поперчите и перемешайте.
Натрите на терке моцареллу.
Обязательно возьмите сковороду со съемной ручкой, разогрейте и налейте масло, вылейте молочно-яичную смесь, сверху – перец, помидоры, зелень и притрусите натертой моцареллой.
Жарим около 5-7 минут на плите.
Затем переставляем в духовку на 10 минут при 180 С.
Подавать блюдо лучше всего горячим и со свежими овощами.
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